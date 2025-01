Nouveau départ au bout d'un long voyage pour 13 chiens de refuges fuyant les incendies

A Friend of Jack Rescue fait partie des associations américaines qui prennent en charge des animaux issus de refuges californiens n’ayant plus de places à cause des incendies qui sévissent sur la région de Los Angeles depuis le 7 janvier. Grâce à ces organisations, les structures d’accueil en question sont soulagées et les chiens transférés ont droit à un nouveau départ.

« Une zone de guerre »

Allie Bradshaw est la fondatrice d’A Friend of Jack Rescue et s’emploie à trouver des adoptants pour les canidés en détresse depuis 15 ans. La semaine dernière, elle s’était rendue en Californie pour venir en aide aux bénévoles locaux et elle avait ainsi pu constater d’elle-même l’ampleur du désastre. « C'est comme une zone de guerre là-bas », a-t-elle indiqué à Denverite, qui rapportait le sauvetage de 13 chiens par cette association le jeudi 23 janvier.

Ces derniers sont arrivés à Denver dans le Colorado aux toutes premières heures le mercredi 22 janvier.

Leurs familles d’accueil les attendaient sur le parking d’une grande surface depuis plusieurs heures. Il faisait très froid, mais rien ne semblait pouvoir les décourager, et elles avaient hâte de faire la connaissance de ces Huskies Sibériens, Bergers et autres loulous dont ils prendront soin jusqu’à ce qu’on leur trouve des adoptants.



Kevin J. Beaty / Denverite

Soulagement et sourires après une longue attente dans le froid

La fourgonnette transportant les 13 chiens depuis le sud de Los Angeles était conduite par Tiffany Nitsche, fondatrice d’une petite association baptisée Frannie’s Freedom Rides. Le trajet a été particulièrement long et difficile, notamment en raison de vents violents balayant l’autoroute. Il était d’abord prévu qu’elle arrive au point de rendez-vous à 21h mardi, puis à 22h et à minuit. C’est finalement à 1h30 qu’elle a atteint sa destination.

Les chiens ont été accueillis par de grands sourires malgré le froid et l’attente. Tiffany Nitsche les a fait descendre du véhicule les uns après les autres et les a confiés à leurs bienfaiteurs.



Kevin J. Beaty / Denverite

C’est donc une nouvelle vie qui commence pour eux. Bon nombre de leurs congénères provenant des refuges californiens débordés suivront leurs pas dans les prochains jours, aussi bien dans le Colorado que dans d’autres Etats tels que le Texas et Washington.



Kevin J. Beaty / Denverite

« Il est vraiment crucial de sortir les chiens [de Los Angeles], conclut Allie Bradshaw. C'est la chose la plus importante ; leur donner une chance. »

Kevin J. Beaty / Denverite