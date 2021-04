Négligée et sale, cette vieille chienne abandonnée par ses anciens propriétaires a dû survivre seule dans la rue. Jusqu’au jour où…

Des images poignantes ont montré une chienne abandonnée en Thaïlande, dans un état déplorable. Les années de négligence et de vagabondage ont meurtri son petit corps. Le pauvre animal traînait misérablement un amas de fourrure grasse et emmêlée.

Une simple rencontre peut changer une vie... Une chienne âgée a été abandonnée par ses propriétaires, des années plus tôt en Thaïlande. Son quotidien s’est résumé à errer dans les rues, seule, en quête de nourriture. Au fil du temps, les poils du canidé ont poussé considérablement, au point de former un filet solide et indénouable. Son visage s’est perdu sous un sac de nœuds épais et gras, l’empêchant de voir correctement explique Metro. L’animal, ignoré des passants, était condamné à vivre dans l’errance jusqu’à la fin.

Un homme a porté secours à la vieille chienne

Jusqu’au jour où son ange gardien est apparu. Kriengkrai Thatawakorn est un toiletteur pour animaux de compagnie originaire de Sisaket, qui arpente le pays pour aider les chiens dans le besoin. Le jeune homme a été ému en apercevant la vieille chienne, en train de fouiller dans un tas de détritus. Bien résolu à lui apporter son aide, Kriengkrai l’a récupérée.

Le quadrupède a enfin été chouchouté : son bienfaiteur lui a donné un bain et lui a coupé ses poils. Mais Kriengkrai ne l’a pas seulement débarrassé de son lourd et poisseux manteau. Le Thaïlandais a également chassé sa solitude.

Après son étonnante transformation, le canidé a rapidement été adopté

En plus d’obtenir une nouvelle coupe, la chienne a trouvé une nouvelle famille aimante pour toujours. « Mon ami, qui est également toiletteur pour animaux de compagnie, a décidé de l’adopter », s’est enthousiasmé Kriengkrai.

Après une existence douloureuse, le petit canidé sera dorloté jusqu’à la fin de ses jours. « Elle a maintenant une nouvelle vie et est très heureuse, en bonne santé et pleine d’amour. »