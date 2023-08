Négligé par ses propriétaires, un chien sénior, obèse et en piteux état attire l'attention des policiers

L’an dernier, les agents de police de la ville de Worksop, en Angleterre, ont fait une rencontre bouleversante. Lors d’une intervention dans une maison, ils ont été surpris de découvrir Ziggy, un Staffordshire Bull Terrier de 8 ans à l’allure inquiétante.

Un chien en mauvaise santé

« Nous l’avons trouvé dans un très mauvais état, écrivaient les policiers sur Facebook. Ses griffes poussaient dans ses coussinets. Il était tellement obèse qu’il pouvait à peine marcher ». Le pauvre canidé avait été négligé par ses anciens propriétaires. Selon le Mirror, ces derniers l’auraient « enfermé dans un placard » et auraient laissé son état de santé se dégrader d’année en année.

Face à ce constat, les policiers ont décidé d’agir. Ils ont longuement échangé avec les propriétaires de Ziggy, et leur ont fait comprendre qu’il n’était plus possible de laisser l’animal dans un tel état. Puisque les propriétaires du Staffordshire Bull Terrier ne pouvaient pas lui donner les soins et l’attention dont il avait besoin, ils ont autorisé la police à le prendre en charge et à l’aider à trouver son nouveau foyer.

En emmenant Ziggy au poste de police de Worksop, les forces de l’ordre se sont occupées de lui et l’ont aidé à perdre du poids. Elles ont été épaulées par un refuge pour chiens des environs. À l’époque, le Staffordshire Bull Terrier était si lourd qu’il empruntait l’ascenseur pour descendre les étages du commissariat…

Heureusement, un an plus tard, Ziggy est méconnaissable.

Un toutou métamorphosé

Aujourd’hui, le canidé « a perdu énormément de poids » (environ 10 kg), se félicitent les policiers. Ziggy peut enfin se tenir sur ses pattes et « gambader dans les champs » en toute liberté. Et ce n’est pas tout : le Staffordshire Bull Terrier a enfin trouvé une nouvelle famille, prête à l’aider à maintenir un poids sain.

Pour les policiers, c’est une grande victoire ! « Nos agents ne se soucient pas seulement de la sécurité des humains, mais aussi de celle des animaux. Grâce au travail des agents d’intervention, Ziggy vit aujourd’hui sa meilleure vie dans un foyer aimant avec ses nouveaux propriétaires », ont-ils conclu.

