Natura Dog Party : plus de 2000 m2 d’activités vous attendent, vous et votre chien, à l’occasion du salon Animal Expo – Animalis Show

Rendez-vous incontournable des amoureux des animaux de compagnie, le salon Animal Expo – Animalis Show s’apprête à vivre sa 33 e édition les 28 et 29 septembre prochains dans le 12 e arrondissement de Paris. L’évènement sera résolument dog-friendly, puisque votre compagnon à fourrure sera le bienvenu à vos côtés et vous pourrez, en plus, prendre part à une variété d’activités canines avec lui au sein de l’espace Natura Dog Party.

Ateliers découverte, conférences instructrices et activités passionnantes vous attendent lors d’Animal Expo – Animalis Show, le plus grand salon dédié aux animaux de compagnie en France. Les samedi 28 et dimanche 29 septembre se tiendra l’édition 2024 de ce grand rendez-vous consacré au bien-être animal et qui poursuit son évolution en ouvrant grandes ses portes aux chiens.

Natura Dog Party : un parc de loisir canin géant pour le plaisir et le bien-être du chien

Ces derniers pourront, en effet, être présents au salon en compagnie de leurs maîtres, mais ils ne se contenteront pas de visiter ; grâce à Natura Dog Party, le plus grand parc de loisir canin, ils auront la possibilité de s’amuser, de se dépenser et de faire le plein de merveilleux souvenirs avec leurs humains en participant à une large variété d’activités sur plus de 2000 m2.

Avec votre loulou, vous pourrez, par exemple, vous offrir une initiation à la pratique de l’agility. Une course au leurre pourrait tenter votre fidèle compagnon ? Un parcours de 44 mètres sera mis à votre disposition. Vous avez un chiot ? Faites-lui profiter d’une séance d’éducation à l’Ecole du chiot. Flyball, paddle, pool party dans une piscine de 100 m2 ou encore exercices de recherche de maître et d’objet figurent également parmi les activités proposées par la Natura Dog Party.



Animal Expo / Facebook

Dans cet espace où tout est mis en œuvre pour divertir les chiens et leurs familles, vous aurez l’assurance de passer des moments inoubliables qui ne feront que renforcer votre complicité.



Animal Expo / Facebook

A fourrure, à écailles ou à nageoires, tous nos compagnons sont à l’honneur

Animal Expo – Animalis Show met à l’honneur tous les animaux de compagnie ; les chiens, mais aussi les chats, les poissons et les NACs. Ce n’est pas un hasard si cet évènement réunit chaque année plus de 35 000 visiteurs et 200 exposants sur près de 15 000 m2. Auprès des spécialistes et des professionnels, vous aurez l’opportunité de vous informer de manière complète afin de mieux comprendre votre animal et ses besoins.

En plus du parc de loisir canin Natura Dog Party, le salon Animal Expo – Animalis Show comprendra 7 autres espaces dédiés :

Le village des chiens de race, avec les 30 meilleurs éleveurs français à la disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions.

La grande exposition féline, un concours réunissant plus de 500 chats.

L’aquariophilie, pour tout savoir sur les animaux et plantes d’aquarium auprès des leaders du marché.

Mais aussi Les petits mammifères, Le pôle reptiles, La Garderie canine et le Pavillon associatif.

Réservation et infos pratiques

Animal Expo – Animalis Show et la Natura Dog Party approchent à grands pas. Pour participer avec votre chien à une ou plusieurs activités proposées par le parc de loisir canin, voici la marche à suivre :

Commandez votre billet en ligne avec le « Pack duo : mon chien et moi » dans la rubrique « Natura Dog Party » Réservez vos activités et spécifiez les créneaux qui vous conviennent

Animal Expo – Animalis Show. Les 28 et 29 septembre 2024 au Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide – 75012 Paris. Horaires : 10h – 18h. Billetterie : animal-expo.com/content/billetterie.