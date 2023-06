Apprenez à mieux comprendre votre chien et à renforcer votre lien avec la websérie éducative signée PetSafe

Vous souhaitez « comprendre votre chien pour mieux vivre ensemble » ? En partenariat avec la société de distribution Cynnotek, le leader mondial des produits animaliers PetSafe® a lancé sa websérie éducative. Durant les 10 épisodes, qui s’adressent aussi bien aux maîtres néophytes qu’aux plus aguerris, le vétérinaire Jérôme Hindennach partage nombre de conseils avec un expert de la marque. Alors, prêt à embarquer pour une nouvelle aventure dans les méandres de l’univers canin, et à renforcer le lien qui vous unit à votre petit protégé ?

« Les chiens parlent, mais seulement à ceux qui savent écouter », a écrit l’écrivain turc Orhan Pamuk. Une belle citation qui ouvre grand les portes de la réflexion…

Adopter un canidé domestique, quels que soient sa race, son âge et ses antécédents, représente un très beau geste. Toutefois, l’apprentissage des ordres et des règles de vie demande de la patience, de la compréhension, ainsi que du respect. Parce que rien n’est inné, les conseils de professionnels s’avèrent toujours utiles pour parfaire l’éducation de son compagnon à 4 pattes et préserver son bien-être.

Sensible à cette problématique, la marque PetSafe® a développé une websérie didactique avec son partenaire historique Cynnotek. L’objectif ? Donner les clés aux propriétaires – qu’ils soient novices ou expérimentés – pour bâtir une relation saine et heureuse avec leur boule de poils. Comprendre ses besoins, lui apprendre la socialisation, assurer sa sécurité… sont autant d’ingrédients précieux constituant la recette du bonheur.

« […] Nous avons souhaité, au travers de cette série, apporter des réponses simples et des conseils faciles à appliquer pour aider les propriétaires. Notre objectif est de mettre la joie de vivre et le partage au cœur de la relation entre les familles et leurs animaux de compagnie », précise Rob Steele, international brand marketing manager de PetSafe®.

Une websérie éducative pour « aider les particuliers à se poser les bonnes questions »

Au moment où vous lisez ces quelques lignes, une question doit certainement vous titiller les lèvres : concrètement, comment se déroule un épisode ? C’est simple. Chaque vidéo, d’une durée de 10 minutes environ, prend la forme d’un entretien entre le vétérinaire Jérôme Hindennach et un expert de PetSafe®.

Les intervenants abordent des sujets larges et variés, qui concernent tous les maîtres :

Êtes-vous prêt à adopter un chien ?

Préparer son domicile pour l'arrivée d'un chien.

Pourquoi l'éducation du chien est importante ?

Comment gérer les aboiements intempestifs ?

Comment empêcher votre chien de détruire vos affaires personnelles ?

Empêcher un chien de sauter.

Enseigner à son chien le rappel.

Enseigner la marche en laisse sans tirer à votre chien.

Empêcher son chien de monter sur les meubles.

Apprendre à son chien à ne pas s'enfuir.

« Nous ambitionnons avec ces contenus exclusifs d’aider les particuliers à se poser les bonnes questions », détaille Sylvain Pascal, directeur commercial de Cynnotek, dans un communiqué. Au cours d’une interview accordée à Woopets en mai dernier, cet heureux propriétaire d’un Bengal féru des produits PetSafe® a notamment insisté sur l’importance de la prise de conscience chez les possesseurs d’animaux.

Photo d'illustration / Pixabay

Grâce à ce programme complet de vidéos mis en place par 2 acteurs majeurs du marché des animaux de compagnie, les propriétaires de chiens obtiennent facilement des réponses à leurs questions.

Truffée d’astuces et de conseils au poil, la websérie « Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble » est disponible gratuitement sur YouTube, mais aussi sur le site web de la marque PetSafe®.

Partager sa vie avec un chien est une aventure. Êtes-vous prêt à la rendre meilleure ?