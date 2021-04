Mariés au premier regard : quelle est la race du chien de Céline au centre d'un buzz après son passage sur M6 ?

Tout comme son époux, les téléspectateurs ont pu découvrir les chiens de Cécile lors du dernier épisode de l’émission Mariés au premier regard. L’un des canidés n’a pas manqué de surprendre par son aspect peu courant. Elvis est, en effet, un Chien chinois à crête de la variété nue.

Avec une compatibilité de 83%, Alain et Cécile sont incontestablement les grands protagonistes de cette 5e saison de « Mariés au premier regard » sur M6. L’épisode diffusé ce lundi 12 avril a montré l’arrivée de la mariée chez le Montpelliérain. Et la Marseillaise n’est pas venue seule ; ses chiens l’accompagnaient et ont eu, eux aussi, l’occasion de découvrir leur nouveau pied-à-terre.

L’un d’eux, un Chien chinois à crête appelé Elvis, a fait une apparition particulièrement remarquée, comme le rapporte Voici. Alain a tôt fait de souligner le physique « atypique » de l’animal. Il est vrai que les représentants de cette race – a fortiori ceux de la variété nue comme l’est Elvis – sont bien différents de la plupart de leurs congénères.

Chiens de petite taille, ils n’ont quasiment pas de poils, sauf sur la tête, le bas des pattes et la queue. Chez la variété « Powder-Puff », en revanche, le pelage est plus généreux. Ils n’en sont pas moins affectueux et animés d’une joie de vivre communicative. Elvis en a d’ailleurs fait rapidement la démonstration en ne cessant de remuer la queue et en réclamant des câlins à son hôte pendant qu’il explorait les lieux.

Après un bref moment d’appréhension, Alain a commencé à se laisser charmer par le Chien chinois à crête et son look sortant résolument du lot. « En tant que barbier et coiffeur, il y a peut-être une retouche à faire sur la coupe de cheveux d’Elvis », a-t-il plaisanté. Ce à quoi Cécile a répondu que son chien n’était plus tout jeune et qu’il avait perdu une grande partie de son poil.

L’entrée en scène d’Elvis commentée par de nombreux tweetos

Elvis a fait réagir de nombreux spectateurs, notamment sur Twitter. Si certains ont exprimé leur surprise en découvrant le quadrupède et l’ont comparé à des personnages de dessins animés, d’autres sont allés jusqu’à se moquer de son apparence.

Après Anissa, la fille de Cécile, Elvis son chien sera t il l'a nouvelle star de cette saison ? Réponse ce soir sur M6 !#MAPR5#MariesAuPremierRegard#MAPR pic.twitter.com/ShodSuTHTt — ???????????????????????????????? (@danilebg) April 12, 2021

Des remarques qui ne risquent assurément pas d’affecter l’intéressé, qui ne pense qu’à faire plus ample connaissance avec le mari de sa propriétaire et son nouvel environnement. Elvis semble heureux, et c’est le plus important.