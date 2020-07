Mareva Galanter en deuil, elle pleure Dumi son compagnon pendant près de 17 années !

L’ancienne Miss France et son compagnon Arthur ont fait leurs adieux à leur chien et compagnon de toujours.

Maeva Galanter et Arthur ont entamé cette saison estivale avec une triste nouvelle, rapporte La Dépêche. En effet, le célèbre couple a enterré Umi, un Jack Russel Terrier. Il a accompagné l’ancienne Miss France pendant 17 ans.

Mareva Galanter est célèbre pour avoir été élue Miss France en 1999. Arthur, quant à lui, est l’animateur d’émissions de télévision telles que Vendredi tout est permis, Nice People ou encore Stars sous hypnose. Le couple s’était formé en 2012, mais le fidèle compagnon à 4 pattes de Mareva Galanter vit avec elle depuis 2008.

Agé de plus 17 ans, le brave chien aura vécu une longue vie. Décédé ce dimanche, ses maîtres lui ont chacun rendu un hommage en écrivant quelques mots en sa mémoire sur les réseaux sociaux.

Chacun d’Arthur et de Mareva Galanter s’est exprimé à sa manière et dans ses propres mots. Un hommage sobre et concis a été rendu à Umi par Arthur qui a publié ces quelques mots sur son compte Instagram : « Salut mon pote. RIP. »

Sa compagne a été, quant à elle, plus expressive. Son amitié avec son chien a toujours été d’une grande importance pour elle, si bien que, dans son message sur son compte officiel, l’ancienne Miss France a écrit : « Chien de ma vie. Merci pour ces années de bonheur. Tu vas tellement me manquer. Umi forever. 17 ans et demi. »