Malgré la peur et le stress, cette chienne touchante essaye par tous les moyens de protéger ses petits avant d'être secourue

Dans son jardin en Californie (États-Unis), un Américain a découvert une chienne allongée sur l'herbe. En s'approchant du canidé, il a remarqué 6 chiots nouveau-nés blottis contre leur mère. Le témoin a alors contacté une bienfaitrice pour mettre la famille canine en sécurité.

Suzette Hall, sauveteuse d’animaux aguerrie, a répondu favorablement à son appel à l'aide et s'est déplacée sur les lieux avec d'autres bénévoles de son organisme Logan's Legacy 29. Sur place, les bienfaiteurs ont découvert les bébés, ainsi que leur mère totalement affolée : « Quand nous sommes arrivés, maman était en sécurité avec eux, mais elle s’est échappée et s’est mise à courir » écrivait Suzette sur Facebook, relayée par The Dodo.

Suzette Hall / Facebook

« Elle voulait revenir auprès de ses bébés, mais elle avait tellement peur »

La chienne ne voulait pas s'approcher des sauveteurs, mais ne souhaitait pas non plus abandonner sa progéniture. La peur l’empêchait toutefois de se rapprocher davantage. Les bénévoles ont alors organisé un plan pour la capturer. Ils ont d'abord récupéré ses chiots, puis ont installé un piège sans cruauté avec de la nourriture à l'intérieur.

Affamée à ce moment, la mère est entrée dans la cage et a pu être attrapée. Elle était paniquée à l'idée de ne pas pouvoir s'occuper de ses chiots, mais Suzette et son équipe ont rapidement réuni la famille : « Elle voulait juste sa petite famille, qu'elle avait eue dans une cour inconnue, toute seule. Cela nous a tous fait pleurer » témoignait Suzette.

Des nouvelles réconfortantes

Les chiens ont consulté un vétérinaire et, après un examen de santé, ont été déclarés aptes à rejoindre une famille d'accueil. À ce moment, comme si elle avait compris que plus rien ne pourrait lui arriver, la chienne nommée Carol a baissé sa garde. Elle s'est sentie en sécurité et savait que ses petits n'avaient plus rien à craindre.

Lorsque ceux-ci seront en âge de quitter le nid, ils rejoindront leur maison pour toujours, tout comme Carol. Une belle vie pleine d'amour et de bonheur les attend.

Suzette Hall / Facebook