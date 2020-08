Maîtres de 20 chiens séniors, ce couple investit 50000 euros pour leur offrir un foyer qui répond à tous leurs besoins !

Conscients de la situation difficile des chiens séniors, un couple fait preuve d’une générosité infinie en consacrant leur vie à les aider.

A New York, un couple est à l’origine d’une association qui se charge des chiens séniors. Chris et Mariesa Hughes gèrent Mr.Mo Project et cohabitent avec 20 chiens âgés.

Le couple a eu le déclic pour lancer un projet d’une telle envergure lorsque leur chien, Mo a souffert de vieillesse. Ils ont pu mesurer à quel point les charges peuvent être lourdes et les factures ingérables. De ce fait, beaucoup de chiens séniors se retrouvent abandonnés par leurs maitres parce qu’ils n’arrivent pas à assurer une telle charge.

Cependant, le couple ne pouvait laisser les pauvres créatures subir les problèmes de santé liés à l’âge sans assistance. Ils ont donc décidé d’investir 55,000 $ pour faire de leur maison un foyer parfaitement équipé pour une vingtaine de chiens.

Ces derniers ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de l’aide des Hughes. En effet, le couple a déjà réussi à sauver plusieurs centaines de chiens séniors de l’euthanasie.

Les chiens que le couple accueille ont des besoins particuliers. Chris et Mariesa ont dépensé 30,000 $ pour une piscine qui prodigue des soins hydro thérapeutiques aux chiens.

Avec l’âge, les chiens peuvent souffrir de problèmes d’articulations. Il est donc impératif de leur faire faire des exercices.

La maison est également équipée de toutes sortes de protections pour éviter les chutes dans les escaliers ou autres accidents.

A lire aussi : (Vidéo) Un Chihuahua s’en prend à 2 congénères qui occupent son (grand) espace de vie

Un lit d’une valeur de 5,000$ a aussi été acquis par le couple afin que tous les chiens puissent dormir ensemble, comme le rapporte le site Ipnoze.