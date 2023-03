Avec les médaillons Tickless, protégez votre animal contre les tiques et les puces de manière écoresponsable

Au cours de leur existence, 50 à 70% de nos chiens et chats sont concernés par le fléau des parasites externes. Pour mieux les protéger, la société hongroise ProtectOne a créé les dispositifs Tickless : une gamme de médaillons compacts et hauts en couleur qui sont dépourvus de produits chimiques. Leur objectif ? Préserver la santé de vos proches de façon durable et écoresponsable.

Depuis une dizaine d’années, ProtectOne cherche « des solutions révolutionnaires pour ouvrir un nouveau chapitre dans la lutte contre les parasites ». L’entreprise hongroise, qui refuse d’avoir recours aux substances chimiques, souhaite proposer des outils durables et naturels à destination des animaux, mais aussi des êtres humains.

Tickless, un dispositif pour protéger toute la famille

Respectueuse de l’environnement, ProtectOne a récemment lancé la gamme de médaillons Tickless, qui promet de préserver la santé de tous les membres de la famille ainsi que celle de plusieurs espèces animales (les chiens, les chats et les chevaux).

Ce qui fait la différence chez les dispositifs Tickless, c’est leur action répulsive ultrasonique : elle est imperceptible pour les humains, les animaux et la faune. Elle vise à repousser les tiques et les puces, en interférant avec leur capacité à s’orienter.

Dépourvus de produits chimiques, les médaillons Tickless offrent au moins 6 mois de protection contre les parasites et ne provoquent aucune réaction allergique. Ils sont simples d’utilisation : ces accessoires légers et compacts sont équipés d’un système d’attache, et résistent à la pluie.

Tous les chiens, chats et chevaux peuvent profiter des dispositifs Tickless Pet, même lorsqu’ils sont malades, âgés ou en gestation. Plusieurs coloris sont disponibles, et leurs prix varient entre 29,90 € et 49,90 €. Sachez également que ces médaillons sont 100% recyclables, et qu’ils sont à pile ou rechargeables.

Protéger les boules de poils, mais pas que !

Les animaux ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier des bienfaits de Tickless. La gamme Tickless Human offre une protection aux êtres humains de tous les âges, même les plus petits ! Ses médaillons garantissent la sérénité, notamment lors d’activité en extérieur (qui est d’ailleurs le lieu de contamination le plus fréquent).

Enfin, les dispositifs Tickless Home, eux, sont à brancher sur une prise de la maison. Ils sont basés sur le même système ultrasonique que les autres produits de la gamme Tickless, et ils protègent l'animal même s'il ne porte pas le médaillon sur lui.

Vous souhaitez préserver la santé de vos proches, ainsi que celle de l’environnement ? Tickless est la solution pour vous. À ce jour, les produits de la marque hongroise font partie des antiparasitaires non toxiques les plus commercialisés en Europe, et sont distribués dans plus de 50 pays dans le monde.