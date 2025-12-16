Lorsqu’il se jette sur un paquet de croquettes, l’enquêtrice comprend l’urgence pour ce chien gardé dehors et affamé par sa famille

Privé d’attention et livré à lui-même, Gadjete n’attendait plus rien des humains. L’arrivée d’une enquêtrice bénévole a pourtant transformé son destin, révélant l’incroyable résilience de ce chien de 10 ans.

Remisé au fond de la maison, à l’extérieur, sans nourriture ni eau, comme un vieux meuble dont on n’avait plus besoin… C’est le triste sort qui avait été réservé à Gadjete, un Bull Terrier de 10 ans. Le chien était pourtant censé mener une vie sereine et à l’abri du besoin au sein de sa famille. Son cauchemar a pris fin avec l’intervention de Maryline, enquêtrice bénévole à la Fondation 30 Millions d’Amis. L’association a relaté les faits sur son site .

Début novembre 2025, Maryline s’est présentée au domicile d’une mère de famille en Seine-et-Marne.

“Déconnectée de la réalité et du bien-être animal”

Elle gardait Gadjete dans la cour, au milieu des détritus. Le chien avait fait l’objet d’un signalement, d’où l’entrée en action de l’enquêtrice. “Il vivait constamment dehors, dans une cour bétonnée pleine d’ordures, sans eau ni nourriture”, indique cette dernière.

Le canidé appartenait à l’ex-conjoint, qui le lui avait laissé après la séparation. La dame avait ensuite décidé de le faire vivre à l’extérieur, car “il faisait ses besoins dans l’habitation”.

Affirmant ne plus être en mesure de nourrir Gadjete, elle a été contredite par son ancien compagnon qui aurait continué de déposer des sacs de croquettes devant chez elle. L’intéressée soutenait que le chien ne pouvait pas manger car “il avait mal aux dents”.

Pour Maryline, “elle était assez contradictoire dans ses propos, très déconnectée de la réalité et du bien-être animal”.

En manque de nourriture et d’attention

En rencontrant le chien, l’enquêtrice a eu affaire à un animal amical et clairement ravi d’avoir enfin droit à un peu d’attention. Il était aussi et surtout affamé. “On l’a emmené dans la cuisine, il s’est jeté sur un paquet de croquettes tellement il avait faim. On lui a ensuite ouvert de la pâtée, puis quand la dame a jeté la boîte vide il est allé la chercher dans le sac poubelle il voulait la manger aussi”, raconte-t-elle.



L’attitude affichée par le chien dans la foulée de ce repas inespéré l’a profondément touchée. “Après avoir mangé, il s’est recroquevillé sur lui-même, couché dans une corbeille à linge, comme pour dire, ‘ne me remettez pas dans la cour’, dit Maryline. Il était vraiment content d’être dans la cuisine.”

Gadjete a été cédé à la Fondation 30 Millions d’Amis et placé au refuge de La Tuilerie, toujours en Seine-et-Marne. Il a été examiné par un vétérinaire, qui a constaté que son poids (23,5 kilogrammes) était nettement en-deçà de la normale. Le rescapé devra reprendre une bonne dizaine de kilogrammes et regagner des forces avant d’être proposé à l’adoption et s’offrir ainsi un nouveau départ dans la vie.