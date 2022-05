Lors d'une promenade, un Berger Belge Malinois défend sa propriétaire corps et âme contre un puma

Photo d'illustration

Dans le nord de la Californie, aux États-Unis, une chienne a protégé sa propriétaire contre un puma. Le canidé a été salué en héros.

Erin Wilson, originaire du comté de Trinity (nord-ouest de Sacramento), s'est promenée le long d'une rivière avec sa chienne Eva. Le duo profitait de ce bel écrin de verdure, lorsqu'un invité surprise a surgi sans crier gare.

D'après les dires de la jeune femme de 24 ans, un puma se serait précipité vers elle et lui aurait asséné un coup de patte sur l'épaule gauche. « J'ai crié "Eva!" et elle est venue en courant », a déclaré la promeneuse au Sacramento Bee. Face à la détresse de son humaine préférée, la femelle Berger Belge Malinois de 2 ans et demi se serait jetée sur l'animal sauvage. « Ils se sont battus pendant quelques secondes, puis je l'ai entendue commencer à pleurer », se souvient Erin, pétrie d'angoisse lors de l'attaque.

© Erin Wilson / The Sacramento Bee

« Mon chien est mon héros »

Au cours de la bagarre, le puma a mordu la tête de la chienne et ne l'a pas lâchée, même lorsque sa propriétaire lui a lancé des projectiles. Les pierres et les bâtons n'ont servi à rien. Complètement désemparée, Erin a couru jusqu'à son véhicule pour récupérer un démonte-pneus et interpeller une conductrice de passage. Cette dernière, répondant au nom de Sharon Houston, est sortie de sa voiture avec un tube de PVC et une bombe lacrymogène dans les mains.

Les 2 femmes ont ainsi uni leurs forces pour libérer le Malinois des griffes de son assaillant. Finalement, l'aérosol de défense a permis de faire fuir le grand félin. Si Erin s'en est sortie avec seulement quelques égratignures et contusions, Eva arbore en revanche 2 fractures du crâne, une perforation de la cavité nasale ainsi qu'une grave blessure au niveau de l'œil gauche.

La victime a donc été transportée d'urgence dans une clinique vétérinaire. Pour l'heure, son état s'avère stable. « Nous espérons qu'elle s'en sortira, a confié Connor, le mari d'Erin, c'est une battante. » Pendant que son amie à fourrure se rétablit, la jeune femme a lancé une collecte de fonds pour payer les factures vétérinaires.

En admiration face au courage et à la loyauté de sa chienne, Erin sait déjà comment la remercier. De nouveaux jouets en peluche et un steak l'attendent à la maison. « Mon chien est mon héros et je lui dois la vie », a-t-elle conclu non sans émotion.

© Erin Wilson / The Sacramento Bee