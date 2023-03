La témérité d'un chien ayant sauté dans l'eau pour affronter un requin fait craindre le pire aux témoins de la scène (vidéo)

Des touristes qui passaient près d’une île caribéenne lors d’une virée en bateau ont été témoins d’un face à face incroyable entre un chien et un requin-marteau. Pas du tout impressionné par la taille de l’animal marin ni par sa férocité, le canidé a sauté dans l’eau pour l’éloigner du rivage.

Aux Bahamas comme sur la plupart des îles des Caraïbes, les chiens croisés sont appelés « Potcake dogs ». L’expression désigne aussi la nourriture qui leur est traditionnellement servie.

L’un d’eux, surnommé Rufus, s’est récemment signalé en affrontant un requin-marteau de plus de 3,5 mètres sous les yeux ébahis d’un groupe de touristes, rapportait Today. La scène a été filmée et relayée par Rebecca Lightbourn, de l’agence Exuma Water Sports qui propose des activités balnéaires et nautiques aux Bahamas.

Le jeudi 16 février, elle emmenait des clients à bord de son bateau qui effectuait un passage le long d’une île privée, quand le chien a surgi de nulle part et a bondi depuis un embarcadère.

Le quadrupède n’était pas pris d’une envie soudaine de patauger dans ces magnifiques eaux, mais il avait repéré un « intrus » qui était pourtant largement à son avantage, car dans son milieu naturel. C’était un requin-marteau.



Ray Light / YouTube

« Nous ne savons pas si le chien voulait juste jouer ou s’il cherchait à protéger son territoire, mais il a juste sauté dans l’eau ! », expliquait Rebecca Lightbourn. Le canidé a nagé en direction du sélachimorphe et a même tenté de le mordre.

Lui et le requin-marteau se sont mis à se tourner autour pendant quelques secondes, puis le sphyrnidé s’est résolu à s’éloigner pour regagner le large, probablement surpris par la pugnacité de son adversaire du jour.

Un chien « super amical »

Les passagers du bateau étaient à la fois étonnés et extrêmement inquiets pour le chien, mais ce dernier a retrouvé la terre ferme sain et sauf après avoir escaladé les rochers.

A lire aussi : La médaille d’un chien héros de la 2e Guerre mondiale vendue aux enchères pour la bonne cause



Ray Light / YouTube

D’après Rebecca Lightbourn, son maître est le gardien de cette île privée. C’est elle qui, ne connaissant pas son nom, l’appelle Rufus.

Elle assure qu’il se porte bien et qu’il est « super amical ». Il est toujours là pour accueillir le bateau qui passe par cet endroit 2 fois par semaine.