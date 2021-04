"Leuk" : le 1er chien militaire français décoré à titre posthume par la prestigieuse médaille Dickin au Royaume-Uni

Près de 2 ans après son décès lors d’une opération des forces spéciales françaises au Mali, Leuk reçoit, à titre posthume, la célèbre médaille Dickin. Une distinction qu’un autre héros à 4 pattes français s’était vu attribuer fin 2015.

Les actes de bravoure de Leuk avaient « sans aucun doute sauvé la vie de son unité à de multiples reprises », a déclaré Jan McLoughlin, directeur général de l’association de protection animale britannique PDSA, au sujet de ce chien de l’armée française ayant perdu la vie au combat en mai 2019.

Pour lui rendre hommage, la People's Dispensary for Sick Animals lui décerne à titre posthume la prestigieuse médaille Dickin ce vendredi, comme le rapporte Ouest France. Cette distinction est accordée aux animaux s’étant illustrés en temps de guerre.

Leuk avait intégré les forces spéciales de la Marine nationale en 2015 à l’âge de 2 ans. Il faisait partie du commando Kieffer et, au sein de ce dernier, prenait part à l’opération Barkhane au Mali.

En avril 2019, le Berger Belge Malinois spécialisé dans la détection d’EEI (engins explosifs improvisés) et d’armes avait délogé 2 insurgés armés de leur cachette, malgré les tirs de ces derniers et l’épaisse végétation. Grâce à son intervention, la menace avait été neutralisée et les militaires qui l’accompagnaient, dont son maître-chien, sauvés.

Leuk est, hélas, décédé le mois suivant, après avoir été pris pour cible par un autre insurgé.

Parti 3 ans et demi après Diesel

Il est le premier chien de l’armée française à se voir décerner la médaille Dickin. Diesel l’avait également reçue à titre posthume, mais ce dernier faisait partie de la police, le RAID en l’occurrence. Pour rappel, Diesel était intervenu lors de l’opération visant le cerveau présumé des attentats de novembre 2015 à Paris.

La médaille en question porte le nom de Maria Elisabeth Dickin, militante pour le bien-être animal et fondatrice, en 1917, de l’organisation PDSA. Elle est la plus haute distinction militaire pour un animal au Royaume-Uni.

Voici la vidéo consacrée à Leuk par la PDSA à l'occasion de son hommage :

