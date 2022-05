Les propriétaires de chiens sont plus heureux dans la vie que les personnes sans compagnon canin : cette étude le confirme !

On s’en doutait déjà, mais une nouvelle enquête est venue le confirmer ; les chiens ont un impact positif sur la vie de leurs maîtres. Des bienfaits dont profitent également les propriétaires canins en situation de handicap sur le double plan social et mental.

Un chien, cela vous change la vie. Les propriétaires canins peuvent en témoigner. Une étude dont les résultats viennent d’être publiés en apporte la confirmation, rapportait The Daily Star le mardi 10 mai.

Réalisée au Royaume-Uni auprès de 2004 adultes, cette enquête a été menée par la compagnie britannique d’assurance pour animaux de compagnie More Than Insurance, ainsi que l’association de protection animale UK Charity Dogs for Good. Sa publication intervient alors qu’a lieu la Semaine de sensibilisation à la santé mentale en Grande-Bretagne (du 9 au 15 mai).

Le sondage révèle que les personnes ayant au moins un chien ont 69% d’interactions « significatives » en plus par rapport à celles sans canidé. Lesdites interactions significatives correspondent à des échanges sociaux qui contribuent à améliorer l’humeur générale.

Ces travaux nous apprennent aussi qu’un propriétaire de chien sur 3 dit se sentir moins seul quand il promène ce dernier.

Ils soulignent, par ailleurs, l’impact positif que le fait d’avoir un chien peut avoir sur les personnes en situation de handicap. Celles-ci déclarent avoir une moyenne de 11 conversations par mois, contre seulement 3 pour celles sans chien. 81% de ces propriétaires canins handicapés considèrent que ces échanges et connexions sociaux sont obtenus grâce à leur animal de compagnie.

« Mon chien a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de ma santé mentale »

Ils sont également 52% à dire qu’ils ont développé des relations d’amitié profondes et durables avec des personnes rencontrées en promenant leur chien. A l’inverse, seuls 5% des adultes handicapés ne possédant pas de chien ont pu établir de telles relations.

La présentatrice de télévision écossaise Lorraine Kelly soutient le projet de More Than Insurance et UK Charity Dogs for Good, partageant l’expérience fabuleuse qu’elle vit avec son Border Terrier Angus. « Mon chien a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de ma santé mentale, et le simple fait de promener Angus constitue un excellent exercice, dit-elle. Cela m'aide mentalement et nos promenades me permettent de rencontrer beaucoup de gens ».

Elle raconte ainsi que lorsqu’elle avait quitté son Ecosse natale pour poursuivre sa carrière en Angleterre, elle ne connaissait personne. La situation a changé grâce à son compagnon à 4 pattes.