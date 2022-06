Les pompiers s'attendaient au pire en secourant un chien victime d'un tonneau en voiture

Un accident de la route survenu dans la province de l’Ontario (sud-est du Canada) a fait un blessé, le conducteur en l’occurrence. Toutefois, le chien de celui-ci s’en est miraculeusement sorti sain et sauf, rapportait CTV News le dimanche 19 juin.

L’incident a eu lieu la veille, samedi 18 juin, vers 20h45 locales. Le véhicule en question avait fait une sortie de route avant de faire un tonneau et finir sa course dans l’herbe. Il était immobilisé à l’envers, avec ses 2 occupants encore à l’intérieur. Il s’agissait de l’automobiliste et de son chien qui, d’après les images accompagnant le tweet des pompiers d’Ottawa, semble être un Golden Retriever.

Station 32-C responded to a vehicle rollover last night.????



The driver had their dog with them who was visibly shaken up but thankfully uninjured.????



Firefighters removed her safely from the scene & cared for her until transportation could be arranged.?????????#OttNews pic.twitter.com/zk5F7hV2VJ