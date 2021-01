Coincé au premier étage dans l'incendie de sa maison, un chien ressort sain et sauf grâce aux pompiers

© Fire And Rescue NSW

Les pompiers ont dû recourir aux grands moyens pour porter secours à un chien qui s’était retrouvé bloqué à l’étage d’une maison en proie aux flammes. Le quadrupède s’en est sorti sain et sauf, et a été restitué à sa famille.

Quand les pompiers interviennent, leur priorité est d’en sauver tous les occupants, sans exception. Y compris les animaux qui s’y trouvent. Toutes les vies sont précieuses et méritent que tous les moyens soient mis en œuvre pour les préserver.

Les soldats du feu de la Hunter Valley, région située en Nouvelle-Galles du Sud (sud-est de l’Australie), n’ont pas dérogé à la règle lorsqu’ils ont été appelés à maîtriser un incendie survenue dans une maison en ce début de semaine.

Un feu s’était déclaré au domicile en question, à East Maitland, vers 5 heures locales. Lorsque les pompiers sont arrivés, les flammes avaient déjà envahi l’étage de la maison, comme le rapporte ABC.

Roger Whight, commandant de l’unité de secours locale, et ses hommes s’inquiétaient de l’éventuelle présence de personnes à l’intérieur du logement. « C’était notre préoccupation majeure, en particulier à cause de la progression rapide du feu », confiait-il au média australien. Les 6 membres de la famille qui y vivaient lui ont toutefois assuré qu’il ne restait plus personne, hormis leur chien.

Ce dernier s’était, en effet, retrouvé pris au piège sur le balcon, à l’étage. Les pompiers ne pouvaient l’atteindre que depuis l’extérieur, l’intérieur étant condamné par les flammes.

Ils ont alors déployé leur grande échelle pivotante à nacelle, ce qui a permis à l’un d’eux de s’approcher de l’animal et de le récupérer en toute sécurité.

Le chien a ensuite été remis à ses maîtres, soulagés et reconnaissants. Il ne souffrait d’aucune blessure.

A lire aussi : Une famille décide de créer une barrière artistique insolite pour leur chien obsédé par l'extérieur. Le résultat fait hurler de rire les passants !

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incident. Les pompiers et les autorités ont demandé aux habitants de vérifier leurs systèmes de détection d’incendie.