Les pompiers évacuent et réaniment un chien et un chat prisonniers des flammes dans l'incendie de leur maison (vidéo)

Un chien et un chat ont été sauvés par les pompiers après s’être retrouvés pris au piège dans l’incendie du domicile familial, rapportait ABC 10.

Les faits ont eu lieu le dimanche 18 septembre à Sacramento, en Californie. Ce matin-là, aux alentours de10h30 locales, une équipe du Sacramento Metro Fire District a été envoyée vers une maison en proie aux flammes.

A leur arrivée, certains parmi les pompiers se sont chargés de s’introduire dans le logement, à la recherche d’occupants à évacuer, tandis que leurs collègues luttaient contre le feu avec leurs lances à incendie.

En entrant dans la maison, ils ont découvert un chien inconscient et un chat. Ils ont pu les récupérer, puis les faire sortir.

Dans la panique, le félin a pris la fuite à toute vitesse. Quant au canidé, de race Chihuahua, il a été pris en charge par les secours, qui ont utilisé un masque à oxygène pour animaux pour le réanimer.

Au bout de quelques minutes, le quadrupède a retrouvé ses esprits. Les pompiers ont pris le temps de réaliser une photo souvenir en sa compagnie.



Metro Fire of Sacramento / Twitter

Le sauvetage a été filmé, et la vidéo postée sur Twitter par le centre d’incendie et de secours de Sacramento. La voici :

Metro Fire is working a house fire in Arden Arcade. The fire was contained to the home of origin, no injuries. A dog was located unconscious inside, was rescued and resuscitated, and returned to the family. A cat was also rescued, but like most cats we find, ran off immediately. pic.twitter.com/icOHwxbaST

