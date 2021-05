Les pompiers au secours d’un chien victime d’une chute de 60 mètres en pleine forêt

Sauveteurs spécialisés et policiers sont intervenus ce dimanche après-midi pour porter secours à un chien tombé au fond d’une gorge. L’animal a pu être sauvé, mais il a dû être emmené en clinique vétérinaire, car blessé à la patte.

Les circonstances dans lesquelles Achilles avait fait une chute de plusieurs dizaines de mètres n’ont pas été précisées, mais tout porte à croire que ce chien accompagnait son maître en randonnée au parc de Letchworth hier, dimanche 30 mai.

Comme le rapporte WHAM ce lundi 31 mai, la police locale a été informée de l’incident survenu dans ce parc d’Etat (l’équivalent américain d’un parc national, mais à l’échelle d’un Etat) new-yorkais et a aussitôt envoyé des agents sur les lieux. Les policiers ont été rejoints par une équipe de secours spécialisée, la Genesee High Angle Rope Rescue Team, que l’on pourrait comparer aux GRIMP (groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) français.

Les intervenants devaient agir vite pour sauver le canidé accidenté. Ce dernier, un Labrador Retriever à la robe noire et âgé de 3 ans, avait glissé sur près de 60 mètres en contrebas et il était impossible de lui venir en aide sans les équipements et le savoir-faire nécessaires.

Le chien blessé, mais vivant

Le sergent Phil Nesbitt et l’officier James Marzec ont rapidement évalué la situation et sont entrés en action. Après une longue descente en rappel le long de la paroi escarpée de la gorge, ils ont réussi à récupérer Achilles et l’ont remis à son propriétaire.

Celui-ci l’a ensuite emmené aux urgences vétérinaires, car le chien souffrait d’une fracture à la patte arrière et d’autres blessures plus légères. Il devrait toutefois s’en remettre en recevant les soins adéquats.

De nombreux internautes ont commenté le sauvetage relaté par la page Facebook de la police du parc d’Etat de New York, et remercié les secouristes pour le travail accompli.

