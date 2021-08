Les pompiers au secours d'un chien piégé sous terre, près d'une rivière

Ne pouvant localiser et sauver son chien qui s’était introduit dans une cavité souterraine, un homme a appelé les pompiers à l’aide. Ces derniers ont inlassablement cherché et creusé pendant des heures avant de récupérer l’animal.

Après s’être éloigné de la maison, un chien s’est retrouvé pris au piège dans une galerie souterraine à proximité d’une rivière. Il en a été libéré grâce aux pompiers, comme le rapportait The Narragansett Times le 21 juin.

L’incident a eu lieu à Narragansett, ville balnéaire de l’Etat de Rhode Island dans le Nord-est des Etats-Unis. Ce soir-là, John Gouveia et sa femme Christine étaient assis dans leur jardin, quand leur chien Bear, un croisé Chihuahua / Spitz Allemand de 7 ans, a décidé de s’aventurer un peu trop loin du domicile.

Le quadrupède a couru en direction de la rivière. « En dessous, le long du rivage, il y a quelques petites cavités qui ressemblent à des trous de marmotte […]. Ce sont des sortes de tanières. Il a chassé quelque chose là-dedans », raconte son maître.

Malgré ses appels, Bear s’est enfoncé profondément dans le trou. John Gouveia a essayé de voir à l’intérieur, mais la galerie était trop sombre et débouchait sur plusieurs issues. Comme il continuait d’entendre ses aboiements, il a tenté de creuser un trou dans l’espoir de l’atteindre, sans succès. C’est là qu’il a décidé d’appeler les pompiers.

Le collier du chien s’était accroché à une racine d’arbre

Le centre de secours de Narragansett a aussitôt envoyé une équipe sur les lieux. Les soldats du feu ont creusé en divers endroits, mais ne parvenaient pas à localiser le quadrupède. John Gouveia s’est alors souvenu qu’il possédait une mini caméra. Il l’a confiée aux pompiers, qui l’ont fixée à une perche, appairée à un smartphone et introduite sous terre.

The Narragansett Times

Grâce à ce dispositif, ils ont réussi à déterminer la localisation exacte de Bear et mieux compris ce qui lui arrivait ; son collier s’était accroché à une racine d’arbre, ce qui l’empêcher de s’extirper de son piège. Ils ont creusé un trou à cet endroit et finalement, le chien a pu être remonté à la surface sain et sauf, après 2 longues heures d’effort.

« Quand on l'a sorti, ce petit gars était clairement content de nous voir, et tout le monde était heureux de le retrouver », d’après John Gouveia. Il remercie les pompiers qui « étaient fantastiques ». Il les qualifie d’ailleurs de « héros ».