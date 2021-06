Les pompiers à la rescousse d’un chiot qui s’est coincé la tête dans une chaise de jardin (vidéo)

Pour libérer le chien, l’équipe a dû couper une partie de l’objet de ses misères. 5 minutes après, il était libre, pour le plus grand bonheur de sa famille.

Les secouristes sont rapidement arrivés sur les lieux pour prêter main-forte au chiot , qui risquait d’avoir des difficultés à respirer . « Nous aidons souvent les animaux en danger, qu’il s’agisse de bébés canetons coincés dans les égouts, d’animaux domestiques enfermés dans des voitures et même d’un chat coincé dans un arbre », a expliqué Glenn Usdin, chef adjoint des pompiers du service d'incendie de Lancaster (Pennsylvanie, États-Unis).

