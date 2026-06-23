Les policiers valenciennois brisent la vitre d'une voiture pour libérer un Husky enfermé en pleine canicule, son maître profitant de la Fête de la Musique

Alertés par une passante, des policiers ont dû intervenir en urgence pour sauver un Husky laissé seul dans une voiture en pleine période de fortes chaleurs à Valenciennes. L’animal, pris en charge puis conduit à la SPA, a finalement retrouvé son propriétaire, lequel a reconnu l’avoir abandonné dans le véhicule le temps de prendre part à la Fête de la Musique.

La canicule s'est installée depuis plusieurs jours, et protéger les plus vulnérables est la priorité de tous… Ou presque. Malgré les incessants rappels aux bonnes pratiques permettant de mettre nos animaux de compagnie à l'abri des méfaits de la chaleur, certains propriétaires continuent de les ignorer, mettant la vie de leurs chiens en grand danger.

C'est ce qui s'est produit le dimanche 21 juin à Valenciennes (59). Cette nuit-là, aux alentours de 23 heures, une passante avait remarqué un chien en détresse, enfermé dans la voiture de son maître stationnée au parking de l'Arsenal, rapportait Lille Actu .

Elle avait alors composé le 17, numéro d'urgence de Police Secours. Les policiers arrivés sur les lieux peu après ont découvert un Husky Sibérien clairement assoiffé et terrifié.

Le propriétaire, un homme de 33 ans qui profitait de la fête

Face à l'urgence de la situation, ils ont obtenu le feu vert de leurs supérieurs pour briser la vitre de la voiture, côté conducteur, et ainsi libérer le quadrupède, qu'ils ont sécurisé avec la laisse trouvée à l'intérieur de l'habitacle surchauffé.

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Photo d'illustration

Les policiers valenciennois ont laissé une note sur le tableau de bord, expliquant la situation au propriétaire, puis ont conduit le chien à la SPA de Marly.

Le maître s'est finalement présenté au commissariat pour récupérer l'animal et s'expliquer. L'homme de 33 ans a ainsi admis avoir laissé ce dernier dans le véhicule pour assister à la Fête de la Musique.

Le conseil Woopets : comment reconnaître un coup de chaleur chez un chien avant qu’il ne soit trop tard ?

Un chien victime d’un coup de chaleur peut voir son état se dégrader en quelques minutes. Les signes qui doivent alerter et donner lieu à une réaction rapide sont :

Un halètement très intense et inhabituel

Une salivation excessive

Une faiblesse soudaine ou des difficultés à se déplacer

Des gencives rouge vif ou violacées

Des vomissements, tremblements ou pertes de connaissance dans les cas les plus graves

Face à ces symptômes, il est important de placer immédiatement l’animal dans un endroit frais, d'humidifier progressivement son corps avec de l’eau tempérée (jamais glacée) et de contacter un vétérinaire sans attendre. Le coup de chaleur constitue une urgence vitale pouvant provoquer des lésions irréversibles.