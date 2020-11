Les policiers interviennent et sauvent une dizaine de chiens affamés et déshydratés chez une octogénaire atteinte du syndrome de Noé

Photo d'illustration

Gendarmes, policiers municipaux et membres de la Fondation Assistance aux animaux sont intervenus dans une propriété valdoisienne la semaine dernière. Une octogénaire y détenait 11 chiens dans des conditions d’hygiène et de santé extrêmement mauvaises. La dame avait déjà été signalée à plusieurs reprises par le passé.

L’an dernier, une équipe de la Fondation Assistance aux animaux s’était présentée au domicile d’une femme de 85 ans, habitant Frépillon dans le Val-d’Oise, suite à un témoignage faisant état de chiens enfermés dans des camionnettes à l’intérieur de sa propriété. L’association ne pouvait toutefois pas y entrer.

La donne a changé après un incident survenu récemment ; une personne a été mordue par un chien près de sa propriété. Informées, la gendarmerie et la police municipale sont arrivées sur les lieux le mercredi 18 novembre pour procéder à la saisie des canidés qui y vivent. Accompagnés de la Fondation Assistance aux animaux, ils y ont découvert 11 chiens au total, évoluant au milieu de toutes sortes d’immondices, rapporte Le Parisien.

Le terrain était, en effet, jonché de carcasses de voitures et de déchets. Des rats s’y promenaient librement et une odeur difficilement supportable y régnait.

Les chiens, eux, étaient maigres, déshydratés et couverts de puces. 3 d’entre eux étaient « enfermés dans des véhicules » et « avaient dû manger la mousse des sièges » tant ils étaient affamés, d’après Sandrine Nicolas, enquêtrice à la Fondation. 8 autres ont été découverts plus loin dans la propriété, dans une caravane. Certains étaient attachés à une courte chaîne.

A lire aussi : Un propriétaire de Shiba-Inu filme le talent caché de son chien capable de se transformer en statue !

Tous ont été pris en charge par l’association. Ils reçoivent une alimentation adaptée et des soins pour diverses lésions et maladies : œdème aux testicules chez des mâles entiers, infections provoquées par les parasites… Ils pourront être proposés à l’adoption une fois rétablis.

Leur ancienne propriétaire avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour maltraitance animale il y a 7 ans. Elle a affirmé qu’elle cherchait à sauver ces chiens en les recueillant chez elle.