Les passagers d'un yacht repèrent un chien nageant en pleine mer sans se douter que sa famille le croyait perdu à jamais

Pour la propriétaire d’Eleanor, chienne tombée à la mer et repêchée par l’équipage d’un autre bateau, son sauvetage est un miracle. La famille de l’animal était persuadée que c’en était fini pour ce dernier.

Kathleen Baker, qui habite le comté de Lee en Floride, était partie en virée familiale en bateau le dimanche 28 juillet. Leur chienne Eleanor, Bouvier Australien de 2 ans, était du voyage.

Celle-ci s’était volatilisée lors d’un bref moment d’inattention. « Cela faisait probablement environ une minute et je ne l'avais pas vue, raconte sa maîtresse à NBC2. J'ai regardé en arrière et elle était partie. Totalement disparue ».



Bill Carrick / Facebook

Prise de panique, Kathleen Baker s’est mise à naviguer à droite et à gauche pendant 2 heures dans cette partie du Golfe du Mexique, cherchant désespérément sa chienne. A court de carburant et alors que le soleil se couchait, elle a dû se résoudre à regagner le port sans son amie à 4 pattes. « Nous pensions que nous ne la reverrions plus jamais », confie-t-elle.

Une heure plus tard, le capitaine Terry Johns était aux commandes du yacht Sanibel Harbour Princess, au large de la plage de Fort Myers, quand ses passagers ont remarqué du mouvement dans l’eau. Il a vu à son tour ce qui « ressemblait à une petite tête qui nageait ».



Bill Carrick / Facebook

C’était Eleanor, mais ni l’équipage, ni les passagers n’étaient au courant de sa mésaventure. Ils se sont arrêtés pour porter secours à la chienne et la faire monter à bord pour la sécher et la réconforter.



Bill Carrick / Facebook

« C'était juste un miracle »

Alex Lanier, membre de l’équipage, l’a emmenée chez lui. Le lendemain, il a appris ce qui s’était passé et a contacté la famille d’Eleanor. Kathleen Baker a aussitôt sauté dans sa voiture et effectué les 40 minutes de trajet pour retrouver la rescapée.



Bill Carrick / Facebook

A lire aussi : Un chien âgé et négligé trouve enfin un foyer chaleureux après plus d'un an au refuge

« Elle était là. Elle s'amusait bien parce qu'ils avaient une petite ferme. Alors elle courait partout, relate sa propriétaire. Quand nous l'avons vue, nous étions tellement reconnaissants. C'était juste un miracle ».

Eleanor est rentrée à la maison saine et sauve. La chance était d’autant plus de son côté que le Sanibel Harbour Princess avait bien failli ne pas quitter le port ce jour-là en raison du nombre insuffisant de passagers.