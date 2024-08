Les larmes de joie d'un homme tenant enfin dans ses bras son chien perdu depuis 49 jours (vidéo)

Cela faisait près de 2 mois que Penguin errait seul dans la nature, luttant quotidiennement pour trouver de quoi se nourrir et tentant d’échapper à toutes sortes de dangers. Pendant ce temps-là, son propriétaire le cherchait inlassablement, sans avoir la moindre idée de l’endroit où il pouvait se trouver ni de l’état dans lequel il était. L’angoisse montait et les interrogations se succédaient jusqu’à ce signalement qui a fait renaître l’espoir.

D’émouvantes retrouvailles entre un chien perdu et son maître ont récemment eu lieu en Thaïlande. La scène rapportée par Must Share News a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux.

Le canidé en question répond au nom de Penguin et possède une robe noire. D’après Koi, la dame ayant publié la vidéo et faisant manifestement partie de l’entourage de son maître, le chien s’était échappé de la maison après avoir fait un malaise.

Cette nuit-là, la famille de Penguin l’avait réconforté après cet épisode, puis l’avait laissé se dégourdir les pattes devant la propriété, comme il le faisait d’habitude. Probablement encore secoué par sa crise, le quadrupède avait pris la fuite pour ne plus réapparaître. Son propriétaire n’a eu de cesse de le chercher depuis, mais sa quête restait vaine.

La situation n’a pas évolué pendant 49 jours, jusqu’à ce témoignage qui a tout changé. D’après ce signalement, le chien se trouvait à une trentaine de kilomètres de la maison de son maître.

Ce dernier n’était évidemment pas certain qu’il s’agissait bien de Penguin, mais il s’est tout de même rendu à l’endroit indiqué. Une fois arrivé sur les lieux, il a été soulagé de constater que c’était bel et bien son chien qu’il voyait au loin.



MorningNewsTV3 / X

L’extase après un bref moment d’hésitation

Dans la vidéo mise en ligne sur X (anciennement Twitter), on peut voir le chien hésiter un moment alors que plusieurs personnes assistaient aux retrouvailles. Toutefois, dès qu’il a entendu son humain l’appeler par son nom, ses oreilles se sont dressées.

Le toutou était encore méfiant après ces 7 semaines d’errance et de survie. « Penguin était probablement méfiant parce que les chiens errants locaux le malmenaient », explique Koi.

Il s’est ensuite précipité vers son propriétaire et est tombé dans ses bras en remuant la queue et en le couvrant de bisous. L’homme a fondu en larmes et l’étreignant.

A lire aussi : Cette bénévole est considérée comme le « porte-bonheur » de ce refuge grâce à son engagement qui a sauvé de nombreux chiens

Rentré à la maison, Penguin a vite retrouvé ses marques, à commencer par son couchage qu’il a immédiatement regagné pour s’endormir.