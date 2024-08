Les images époustouflantes d’un chien rencontrant une baleine pour la première fois de sa vie (vidéo)

Beaucoup rêveraient de pouvoir observer des baleines dans leur milieu naturel. Un Américain a cet immense privilège et n’hésite pas à partager des vidéos des cétacés sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de sa communauté. Son fidèle ami canin Fin l’a récemment accompagné lors d’une excursion riche en émotions !

Domenic Biagini, originaire de San Diego en Californie (États-Unis), est profondément passionné par les cétacés. Il a créé son entreprise d’excursions en océan pour offrir la possibilité au public de rencontrer des baleines. S’il part généralement au large avec sa clientèle, il lui arrive aussi de naviguer seul pour prendre des vidéos. Dans l’une de celles-ci, on le découvre avec son chien Fin, subjugué par le spectacle.

Le Labrador Retriever a été habitué à l’océan depuis son plus jeune âge. Il a toutefois fait une frayeur à son propriétaire lorsqu’il était chiot : « La première fois que j'ai emmené Fin sur le bateau, c'était quand il était un chiot, et il a rapidement sprinté vers l'avant du bateau et a sauté dans la baie » écrivait son maître, relayé par The Dodo. En réalité, l’animal était simplement excité de se retrouver dans l’eau. Alors, plutôt que de lui ôter ce plaisir, Domenic a renforcé sa sécurité.

Des images inédites

Cela lui a permis de continuer à emmener Fin avec lui pour vivre ses aventures et le 14 juillet dernier, l’animal a profité d’un incroyable moment. Tandis qu’il se trouvait sur un bateau avec Domenic et sa copilote, une baleine adulte s’est dévoilée.

Le chien s’est dressé sur ses pattes arrière, impressionné par l’animal qui lui faisait face. Il semblait excité et nul doute qu’il aurait souhaité le rejoindre s’il n’avait pas été attaché ! Le public, qui a découvert la vidéo sur TikTok, n’a pas hésité à se mettre à la place du canidé et a commenté avec humour la publication : « Il s'est retourné et a dit : “Papa, tu as vu ça ?” » écrivait un internaute, « Le chien va rentrer à la maison et raconter à tous ses amis l'histoire du poisson » plaisantait une autre personne.

Fin est effectivement un grand privilégié, car peu de personnes, encore moins de chiens, ont pu assister à un tel spectacle !