Les gendarmes et la SPA sauvent 2 chiens affamés et enfermés dans un garage sombre et insalubre

Sirius et TO n’avaient connu que la négligence, la faim, la saleté et l’obscurité ces derniers temps. Ce n’est heureusement plus le cas, ces 2 chiens ayant été secourus par la gendarmerie et une association vauclusienne de protection animale. Leur sauvetage a été permis par un précieux signalement.

« On ne s’y fait jamais », confiait Valérie Arbogast, de la SPA Vauclusienne, à Franceinfo au sujet de la découverte de 2 Rottweilers affamés et détenus dans des conditions déplorables à Malemort-du-Comtat (84).

Appelés Sirius et TO, les chiens en question étaient enfermés dans un garage envahi par les déjections et plongés dans l’obscurité. L’état de maigreur les caractérisant témoignait du peu de nourriture qu’ils recevaient de la part de leur maître, un homme de 24 ans ayant été jugé en comparution immédiate.

Au tribunal, le prévenu a expliqué qu’il traversait une période difficile sur le plan sentimental après une rupture et qu’il travaillait beaucoup, 6 jours sur 7 en l’occurrence. Il a finalement été condamné à 12 mois de prison avec sursis et interdit à vie de détenir des animaux.

Sirus et TO ont eu un peu plus de chance que leur congénère, un 3e Rottweiler ayant appartenu à l’individu et perdu la vie quelques semaines avant l’intervention des gendarmes.



Photo d'illustration

« Ils sont en manque d'amour »

Les militaires se sont rendus au domicile indiqué après avoir été alertés par un signalement. C’est donc l’équipe de la SPA Vauclusienne qui a pris en charge les 2 survivants et s’emploie à leur apporter tous les soins dont ils ont besoin.

La priorité est au traitement contre les parasites dont ils sont infestés et à les aider à reprendre graduellement du poids. Les chiens seront ensuite vaccinés, et on pourra se pencher davantage sur leurs autres éventuels problèmes de santé, notamment les carences.

« Ils sont en manque d'amour, ils nous collent, dit Valérie Arbogast. Ils sont très gentils, et même adorables ». Âgés de 2 et 4 ans, Sirus et TO seront confiés à une famille pour leur permettre de poursuivre leur convalescence dans le confort et la chaleur d’une maison. La SPA Vauclusienne est d’ailleurs à la recherche de personnes disposées à les héberger.