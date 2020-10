Les garçons plus sensibles que les filles face à la perte de leur animal de compagnie ?

Photo d'illustration

Les résultats récemment dévoilés d’une étude révèlent que la perte d’un animal de compagnie peut avoir des conséquences sur la santé mentale des enfants, et ce, pendant plusieurs années. Elle montre aussi que les garçons sont plus sensibles aux drames de ce type que les filles. Les auteurs invitent parents et spécialistes à être attentifs cette détresse.

La relation qui existe entre un enfant et son chien, chat ou tout autre animal de compagnie peut être très intense. Nous le voyons quasiment tous les jours, notamment à travers les belles histoires d’amitié ou les récits de sauvetages que nous relatons ici même sur Woopets.

De ce fait, le décès de l’animal est une épreuve extrêmement douloureuse à vivre pour son jeune ami humain. Le vide laissé, ainsi que l’incompréhension de la notion de la mort chez les plus petits, sont autant d’éléments qui rendent le deuil difficile. Une équipe de chercheurs au Massachusetts General Hospital s’est justement penchée sur l’impact de la perte d’un animal de compagnie sur la psychologie de l’enfant, rapporte Study Finds.

Un impact sur plusieurs années

Menée par Katherine Crawford, Erin Dunn et leurs collègues de la Harvard Medical School à Boston, elle a été publiée le 10 septembre dernier dans la revue de l’établissement. D’après ces travaux, la mort d’un animal de compagnie peut provoquer des troubles mentaux chez les enfants. Leurs effets pourraient même perdurer pendant leur adolescence, puisque, dans certains cas, ils peuvent être observés jusqu’à 3 ans après la survenue du drame.

« L’impact peut être traumatisant », d’après Katherine Crawford. Un tel évènement est même susceptible de préparer le terrain à une forme de dépression chez l’adolescent. . « Nous avons découvert que cette expérience qu’est la perte d’un animal de compagnie était souvent associée avec une augmentation des symptômes de santé mentale chez les enfants », poursuit la chercheuse, qui ajoute que « les parents et les scientifiques doivent reconnaître lesdits symptômes et les prendre au sérieux, pas simplement les balayer ».

Les garçons davantage affectés

Les auteurs de l’étude rappellent que 63% des enfants vivant avec un animal de compagnie font face à sa perte avant leur 7e anniversaire. Les problèmes psychologiques liés au décès de l’animal peuvent donc toucher un grand nombre d’individus.

En analysant les données concernant 6260 enfants, ainsi que les réponses fournies par ceux-ci et leurs mères, les chercheurs ont fait une autre découverte surprenante. Ils ont, en effet, constaté davantage de troubles mentaux consécutifs à la perte d’un animal de compagnie chez les garçons par rapport aux filles.

Erin Dunn invite les adultes à accorder une attention particulière à cette tristesse lorsqu’elle a tendance à durer. D’après lui, cela peut être la manifestation d’un « deuil compliqué ». Il indique que le fait d’ « avoir quelqu’un à qui parler […] pourrait beaucoup aider l’enfant endeuillé. »