Les émouvantes retrouvailles entre une famille et leur chien de 18 ans retrouvé 3 ans après sa disparition (vidéo)

Une famille a été réunie avec son chien après 3 ans de séparation. Tout cela a été possible grâce à sa puce électronique. Mais le plus étonnant dans cette histoire, c’est que le canidé a survécu de ses 15 ans à ses 18 ans seul dans la rue.

Binky avait vécu toute sa vie dans une famille aimante. Du haut de ses 15 ans, il avait pris ses petites habitudes et ne s’attendait certainement pas à voir son quotidien complètement bouleversé.

Pourtant, c’est ce qui est arrivé lorsque le chien s’est perdu dans la ville de Summerville en Caroline du Sud (États-Unis). Ses propriétaires ont été dévastés. Ils voulaient le retrouver au plus vite, persuadés que le vieux toutou ne saurait pas se débrouiller seul dans la nature.

Mais en dépit de leurs recherches effrénées, le canidé restait introuvable.

3 ans se sont écoulés

Après des semaines, des mois, et même des années sans nouvelles, les espoirs de la famille de Binky ont été réduits à néant. Ils savaient en plus que le chien pouvait être mort de vieillesse, au-delà des dangers liés à l’errance.

Toutefois, contre toute attente, une personne a découvert Binky dans la rue et l’a conduit au refuge Dorchester Paws, 3 ans après sa disparition. Il était en très mauvais état, comme le relate Live 5 News.

© Dorchester Paws / Facebook

Il avait une très longue fourrure, complètement emmêlée, sale, et envahie de puces. Ses ongles étaient extrêmement longs, et ses dents abîmées. Enfin, il était d’une grande maigreur et « souffrait de toute une série d’autres problèmes médicaux qui nécessitaient une attention immédiate en raison de son âge avancé », ont expliqué les bénévoles du refuge.

Une découverte surprenante

Les bénévoles ont tout d’abord rasé le canidé, qui a ensuite été examiné par un vétérinaire. Mais lors de ce contrôle, ils ont eu une étonnante surprise. Non seulement le chien portait une puce électronique, mais en plus, cela faisait 3 ans qu’il était recherché. Ses propriétaires habitaient à plus de 6 heures de route !

Quand les propriétaires ont été contactés, ils étaient sous le choc. Ils ne croyaient plus à l’annonce de cette bonne nouvelle.

© Dorchester Paws / Facebook

La famille a vécu des retrouvailles très émouvantes. Après 3 années certainement traumatisantes, Binky va avoir besoin d’un peu de temps pour retrouver ses vieilles habitudes. Mais il aura la chance de finir sa vie choyé par ceux qu’il a toujours aimés.