Les cris de joie de ce chien retrouvant son humain offrent une scène touchante et virale (vidéo)

Timber le Golden Retriever n’a pas pu contenir son bonheur quand son propriétaire est revenu à la maison. Le chien ravi de le revoir a exprimé son allégresse à sa manière, poussant ce qui pourrait s’apparenter à des pleurs de joie. La vidéo où on le voit et entend faire a touché de nombreux internautes sur TikTok.

Les chiens pleurent-ils ? On serait de tenter à répondre à cette question par l’affirmative, tant leurs gémissements émis soit lorsqu’ils sont tristes (ennui et solitude notamment) ou à l’inverse, extrêmement joyeux et excités, ressemblent à nos pleurs.

Quand on regarde l’attitude de Timber et entend les sons qu’il produit, on a effectivement l’impression que ce chien pleure, mais de joie.

C’est ce montre une vidéo devenue virale sur TikTok. Relayée par Pet Helpful, elle a été postée le mardi 28 février 2023 sur le réseau social et a suscité des milliers de vues en quelques jours. C’est sur le compte consacré à cet adorable Golden Retriever et suivi par plus de 87 000 abonnés que la séquence a été partagée.



@timber.the.golden / TikTok

On y voit Timber lors d’émouvantes retrouvailles avec son propriétaire, qu’il n’avait manifestement pas vu depuis bien longtemps.

Couché sur le dos et remuant la queue, le chien pousse des cris semblables à des pleurs de joie pendant que son humain adoré lui caresse le ventre et lui adresse des mots doux.

Après avoir eu sa dose de câlins, Timber s’empresse de se relever pour aller vers sa maîtresse qui filme la scène.

Un concentré d’affection et de bonne humeur

Les Golden Retrievers sont de véritables concentrés de tendresse et de joie de vivre, et on constate ici que Timber, qui habite Bend dans l’Etat de l’Oregon (nord-ouest des Etats-Unis), ne fait pas du tout exception à la règle.

On peut aussi s’en rendre compte en regardant les autres vidéos de lui sur le compte « @timber.the.golden ». Comme celle où on l’entend émettre les mêmes gémissements se faisant caresser le cou et la mâchoire :

Ou encore cette magnifique compilation des plus belles aventures et découvertes vécues par le quadrupède à travers les Etats-Unis :

