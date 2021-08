Les couleurs de robes de chiens ne seraient pas le fruit de la sélection humaine et dateraient de plusieurs millénaires

Photo d'illustration

Les types de pelages de chiens que nous connaissons, avec leurs couleurs et motifs, sont-ils le fruit des sélections faites par l’Homme ? Non, si l’on en croit une étude récemment publiée et réalisée par des spécialistes en génétique. Ils seraient même apparus au tout début de la domestication du chien, il y a des milliers d’années.

Une sélection naturelle, survenue il y a fort longtemps, serait à l’origine des couleurs de robes de chiens modernes, rapportait Science Alert ce dimanche 15 août. C’est ce que démontrent les conclusions d’une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Evolution and Ecology et réalisée par des chercheurs généticiens à l’Université de Californie à Davis.

Ce n’est donc pas le processus de sélection effectué par l’Homme au fil des générations, pour favoriser certaines caractéristiques puis répondre aux standards de races, qui a donné lieu à la diversité des couleurs et motifs de poils actuels. Celle-ci serait apparue il y a plus de 10 000 ans, à la faveur d’une évolution naturelle ayant jeté les bases génétiques des « modèles » de robes canines contemporains. « S’agissant de toutes ces variations de couleurs de pelage chez les chiens, certaines d'entre elles se sont produites bien avant que les chiens ne soient des chiens », indique Danika Bannasch, co-auteure de l’étude.

L’équipe de généticiens a analysé les ADN de chiens et de loups ayant vécu il y a 5000 ans en Eurasie, et les ont comparés à ceux de canidés de l’ère moderne. Les chercheurs ont découvert l’existence, chez les canidés anciens, de plusieurs types de pelages différents, liés à 2 régulateurs clés du gène Agouti. Ce dernier détermine si la robe d’un animal est bicolore (« agouti ») ou de couleur unie (« non agouti »). Certaines combinaisons des modulateurs du gène Agouti donnent lieu à 5 types de pelages : à dominante jaune, jaune ombré, agouti (au moins de bandes de pigments différents dans le poil), à selle noire et à dos noir.

Les gènes de variations de couleurs présents chez un lointain ancêtre commun

L’étude des génomes des 2 groupes de canidés (anciens et modernes) a permis aux scientifiques de constater que les gènes Agouti s’exprimaient similairement chez les uns e les autres. Cela signifie qu’ils ont un parent commun, chez lequel les pigments noir et blanc s’expriment. Il s’agit très probablement, d’après eux, du très ancien chien de l’île sibérienne de Jokhov, ayant vécu il y a environ 10 000 ans. Il était caractérisé par un dos noir, ce qui le différenciait de ses congénères à pelage clair et majoritairement uni dans cet environnement arctique. Ce qui suggère que les modulateurs du gène Agouti étaient déjà actifs au début de la domestication du chien.

Danika Bannasch et ses collègues en concluent que « la diversité des séquences régulatrices Agouti responsables de la variation de couleur moderne était apparente il y a 35 000 ans chez les loups anciens et 9500 ans chez les chiens anciens ».

