Les comportements étranges que peuvent avoir votre chien et leurs significations

Vous vous êtes probablement posé des questions plus d’une fois au sujet d’un comportement étrange de la part de votre boule de poils. Mais avez-vous pu trouver la réponse ? Voici certaines choses à connaître à leur sujet.

Découvrez ici 20 faits très intéressants que vous ne devriez pas ignorer au sujet de votre chien.

Il adore les balles de tennis

Ce type de balle a une taille idéale pour votre chien. De plus, elle rebondit partout, rappelant le comportement d’une proie prise de panique, ceci permettant à votre toutou d’utiliser ses compétences de chasseur.

Il mange des vêtements

Ceci peut peut-être être un signe d’ennui ou d’anxiété, votre chien grignotant alors vos vêtements pour se rassurer.

Il hurle pour accompagner une musique

Hurler est un comportement naturel du chien, remontant à l’époque où les canidés vivaient en meute. Ils hurlaient alors pour communiquer entre eux.

Il lèche votre plaie lorsque vous vous êtes blessé

Le chien agit ici par instinct. C’est ainsi qu’il tente de soigner ses propres blessures. D’après des études vétérinaires récentes, le léchage pourrait protéger des infections.

Il gratte le sol, même s’il est en carrelage ou en parquet

C’est un comportement naturel du chien : il creuse par instinct, souvent avant de s’installer pour dormir, comme s’il voulait se préparer son couchage.

Il bouge ses oreilles de haut en bas, selon son humeur

En fonction de l'humeur du chien, les mouvements peuvent être variés et indiquer différentes choses. Quand les deux oreilles avancent, cela peut signifier qu'il est à l'écoute des bruits ou paroles environnants. Les oreilles en arrière peuvent indiquer qu'il se trouve dans un état de nervosité. Chaque chien a également sa façon d'être et de bouger les oreilles pour indiquer qu'il est amical et en pleine confiance. En résumé, il est important d'analyser les réactions du en fonction des situations vécues pour repérer comment il positionne ses oreilles et savoir dans quel état émotif il se trouve.

Il renifle mon entrejambe

C’est un comportement canin normal, car il sent simplement vos odeurs, un peu comme s’il lisait votre carte d’identité.

Pourquoi dort-il sur le dos ?

Ceci peut indiquer que votre boule de poils se sent particulièrement à l’aise, car se mettre sur le dos est une position de vulnérabilité.

Il veut sortir sa tête par la vitre de la voiture

Ceci lui permet de sentir une multitude d’odeurs ambiantes, l’informant sur les endroits par lesquels vous roulez.

Il se secoue sans raison apparente

Un chien peut se secouer après avoir éprouvé une émotion intense, comme si se secouer lui permettait de se débarrasser d’une sensation désagréable.

Il se jette par terre en promenade, lorsqu’il aperçoit l’un de ses compagnons canins

Lorsqu'un chien se jette au sol sans bouger à l'approche d'un congénère, c'est souvent une invitation à jouer.

Il panique lorsqu’on lui enlève son collier

Toutes les bonnes choses ont une fin. Le chien l'a bien compris et associe facilement le fait d'enlever son collier à la fin de la promenade. Par conséquent, il vous témoigne sa frustration.

Il soupire souvent

Ceci peut tout simplement indiquer qu’il se sent détendu, prêt à faire une bonne sieste. Cela dit, si ces soupirs s’accompagnent d’une perte d’énergie ou d’appétit, il vaut mieux consulter un vétérinaire, car cela pourrait indiquer que votre chien est malade.

14. Il aime mâcher des bâtons

C’est tout simplement un comportement induit par le jeu, car la forme lui rappelle celle d’un os à mâcher. Toutefois, veillez à ne pas le laisser manger les morceaux car cela pourrait le rendre malade, ou le blesser.

Il se lèche le derrière

Cet acte fait tout simplement partie du toilettage naturel effectué par le chien. Par contre si le léchage devient trop fréquent, ceci peut indiquer un problème au niveau des glandes anales.

Il urine sur les roues de voiture

Ce comportement est normal, tout simplement parce que les chiens mâles aiment « lever la patte » devant un objet vertical, tel un poteau ou une roue de voiture.

Il court après avoir fait sa « grosse commission »

Il s’adonne à ce rituel, car il se sent « soulagé d’un poids » ou parce que vous l’avez habitué à le féliciter.

Il tourne en rond avant de faire sa « petite commission »

Il fait des cercles avant d’uriner, car il marque son territoire avec ses coussinets ou pour « préparer le terrain ».

Il se roule dans ses excréments

Ceci peut rappeler un comportement primitif. Lorsque les canidés vivaient à l’état sauvage, ils pouvaient masquer leurs propres odeurs de cette manière.

Il vous regarde lorsqu’il fait sa « grosse commission »

Ceci résulte du comportement de meute. Votre canidé s’assure que vous faites le guet, afin qu’il puisse se soulager en toute sérénité.