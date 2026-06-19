Les chiens se synchronisent-ils avec nous grâce à un mécanisme cérébral comparable au nôtre ? Une étude scientifique répond

Avez-vous déjà entendu des propriétaires de chiens dire que leur fidèle compagnon semble adapter spontanément son comportement au leur ? Lors d’une promenade, à la maison ou pendant les temps de repos, les toutous et leurs humains agissent souvent comme s’ils étaient sur la même longueur doute. Une étude publiée en 2024 * s’est intéressée de près aux mécanismes pouvant expliquer cette belle synchronisation. Résumé.

L’objectif de cette étude était de comprendre les bases neurocognitives de la synchronisation comportementale entre les chiens et les humains. Chez nous, ce phénomène repose sur ce que les scientifiques appellent la « résonance motrice ». Lorsqu’une personne observe quelqu’un effectuer une action, certaines zones de son cerveau s’activent comme si elle réalisait elle-même ce mouvement. Ce mécanisme est associé aux célèbres neurones miroirs.

Les auteurs de cette étude ont donc cherché à savoir si un processus similaire pouvait exister chez le meilleur ami de l’Homme et à expliquer pourquoi il ajuste si facilement son comportement à celui des humains. Pour ce faire, ils ont analysé des travaux portant sur les capacités cognitives canines, les interactions homme-chien et les phénomènes de contagion comportementale observés entre les 2 espèces.

Une synchronisation observée

Le groupe de chercheurs estime que les chiens possèdent plusieurs prérequis nécessaires à l’apparition d’une résonance motrice. Ils sont capables de percevoir et d’interpréter de nombreux signaux humains, comme le regard, les gestes ou l’attention portée à un objet. Ils adaptent également leurs réactions en fonction du comportement de leur interlocuteur humain.

La littérature scientifique montre aussi que les toutous synchronisent spontanément leurs déplacements avec ceux de leur propriétaire, même sans récompense ni consigne particulière. Cette coordination a été observée dans différents environnements et contextes de promenade.

D’autres phénomènes viennent renforcer cette hypothèse, comme le bâillement contagieux entre humains et chiens ou encore certaines formes de mimétisme comportemental. Selon les auteurs, ces observations sont compatibles avec l’existence d’une résonance motrice interspécifique, c’est-à-dire d’un mécanisme partagé entre l’humain et le chien.

Toutefois, les scientifiques soulignent qu’il ne s’agit encore que d’une hypothèse. Les preuves directes permettant de confirmer l’existence de ce mécanisme cérébral chez le meilleur ami de l’Homme restent à obtenir.

Un lien unique qui ne repose pas seulement sur l’apprentissage

Cette étude apporte un éclairage intéressant sur la relation unique qui unit les chiens et les humains depuis des milliers d’années. Elle suggère que la capacité de nos boules de poils adorées à s’accorder à nos comportements pourrait reposer sur des mécanismes cognitifs plus complexes qu’on ne le pensait jusqu’à présent.

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Si cette hypothèse est confirmée par de futures recherches, elle permettrait de mieux comprendre l’évolution conjointe des 2 espèces ainsi que les bases biologiques de leur coopération quotidienne. Elle pourrait aussi contribuer à améliorer les méthodes d’éducation canine et la qualité des interactions entre les chiens et leurs propriétaires.

* « Behavioural Synchronisation between Dogs and Humans: Unveiling Interspecific Motor Resonance? », Angélique Lamontagne, Florence Gaunet, Animals, 2024.