Les chiens bloqués par la lave du volcan aux Canaries ont été mystérieusement sauvés avant l'intervention des drones

On ignore encore l’identité des personnes qui ont secouru les 3 chiens, mais on a aujourd’hui la certitude que ces derniers sont enfin hors de danger. Ils étaient bloqués dans une propriété depuis des semaines sous la menace d’un volcan en éruption sur l’une des îles des Canaries. Il était d’ailleurs prévu de les exfiltrer avec un drone.

Les chiens de La Palma sont sauvés ! Il leur faudra du temps pour se remettre et retrouver un poids normal après une si longue période de privation, mais ils sont à l’abri du volcan, ses gaz toxiques, ses cendres et sa lave. Les circonstances de leur sauvetage sont encore floues, un mystérieux groupe se faisant appeler « L’agence tous risques » ayant réussi à les faire évacuer avant l’intervention d’un drone, comme le rapportait La Dépêche le dimanche 24 octobre.

Les 3 quadrupèdes en question étaient pris au piège dans un jardin sur l’île espagnole de La Palma. La zone avait été désertée après l’éruption du volcan Cumbre Vieja. Filmés depuis les airs, ils ne pouvaient bénéficier d’aucun secours, les survols d’hélicoptères étant interdits en raison de la menace représentée par les gaz chauds et les cendres pour leurs moteurs. Seuls des drones pouvaient ratisser le secteur et c’est d’ailleurs l’un d’eux qui avait permis de se rendre compte de leur situation.



CNN

Aerocamaras, une société spécialisée dans les opérations faisant intervenir les aéronefs pilotés à distance, était prête à réaliser un sauvetage unique en son genre. L’équipe dirigée par Jaime Pereira avait effectué des vols tests avec un drone de grande taille muni d’un filet et obtenu l’aval des autorités pour entrer en action.

« L’agence tous risques » a pris tout le monde de court en sauvant les chiens dans le plus grand des secrets

Elle n’a toutefois pas eu le temps de le faire, puisque lors d’un vol de reconnaissance, les opérateurs ont constaté que les chiens ne se trouvaient plus dans le jardin. Ils ont balayé la zone avec leurs caméras embarquées, mais il n’y avait plus aucune trace des animaux. Très vite, ils ont retrouvé celle des auteurs de ce sauvetage-surprise ; une banderole portant la signature de « L’agence tous risques » et sur laquelle on pouvait lire « Courage La Palma. Les chiens vont bien ».

Un message énigmatique, mais rassurant quant à la situation des chiens. Celle-ci a été confirmée peu après par des images relayées par divers médias espagnols, où l’on peut voir les 3 canidés recevoir de la nourriture et des caresses.

Play

A lire aussi : La bonne nouvelle apportée à un chiot en pleurs, délaissé dans un refuge

On en saura assurément davantage dans les prochains jours. Les chiens sont désormais en sécurité et c’est le plus important.