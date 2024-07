Les changements de nom et d'environnement transforment cette chienne abandonnée qui avait désespérément besoin d'être rassurée (vidéo)

Venom porte mal son nom. Cette chienne n’a, en effet, rien de « venimeux » et est, bien au contraire, d’une douceur extrême qui a touché son bienfaiteur. Ce dernier a passé un très long moment auprès d’elle dans son box de refuge pour gagner sa confiance et l’aider à se détendre.

Rocky Kanaka, surnommé « l’homme qui s’assied avec les chiens », est connu pour l’approche spécifique qu’il a à l’égard des chiens en difficulté. Elle consiste notamment à passer beaucoup de temps à leurs côtés dans leur box au refuge pour les habituer à sa présence et les amener à se fier à lui. Il l’avait fait pour Katie et Logan, entre autres.

Dans une vidéo de 23 minutes postée sur son compte YouTube et relayée par Upworthy, on le voit adopter la même stratégie avec une chienne appelée Venom. Cette croisée Berger âgée de 3 ans restait dans son coin au refuge où elle était arrivée 10 jours plus tôt.



Elle était craintive et méfiante. Et pour cause ; elle avait été abandonnée et c’était son 2e séjour dans cette structure d’accueil. La première fois, ses propriétaires étaient partis en vacances. Celle d’après, une âme charitable l’avait retrouvée et amenée au refuge. Quand ses maîtres ont été contactés, ils ont dit qu’ils n’en voulaient plus car elle ne s’entendait pas avec leur autre chien, plus petit.

« Ses yeux et ses sourcils sont si expressifs. Vous pouvez lire l'inquiétude sur son visage » a réagi un internaute ému par la vidéo. « Ce pauvre bébé a le cœur brisé. Elle sait qu'elle a été abandonnée et qu'elle a perdu sa famille », a commenté un autre.

Rocky Kanaka est donc entré dans son box, puis s’est accroupi en lui tournant le dos. Il a attendu un moment avant de lui tendre des friandises, qu’elle a finalement accepté de manger. Il a ainsi pu s’approcher d’elle, puis a commencé à lui caresser la tête.

« Elle est tout sauf ça »

La chienne s’est peu à peu détendue, au point de le laisser la caresser plus longuement. Les jours suivants, elle a affiché des progrès considérables. Elle a fini par baisser sa garde et a pu entamer son processus de réhabilitation, qui est également passé par un changement de nom.

Rocky Kanaka était d’ailleurs choqué par le choix qu’avaient fait ses anciens propriétaires en l’appelant Venom. Un nom ne correspondant pas du tout à sa douce personnalité qui s’est graduellement révélée. « Venom » signifie, effectivement, « venin » en anglais. « Venom ? Elle est tout sauf ça », dit son bienfaiteur qui a opté pour « quelque chose de doux comme Honey » (miel).

Une semaine après la publication de cette vidéo, Rocky Kanaka a annoncé une merveilleuse nouvelle : Honey a été adoptée !