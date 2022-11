Les animaux des sans-abris, thème de l’épisode 14 de "La Touche Animale"

Ils sont les compagnons d’infortune des personnes qui ont été privées de toit par les aléas de la vie et la précarité. Pour bon nombre de ces SDF, leurs chiens et leurs chats sont leur seule famille et leur unique motif d’espoir. Ces gens placent bien souvent les besoins de leurs animaux de compagnie avant les leurs, consacrant le peu de ressources dont ils disposent au bien-être de leurs amis à 4 pattes.

Ils ne sont pas toujours seuls ; des associations leur viennent en aide, comme le fait Gamelles Pleines depuis 14 ans. Son président Yohann Severe est l’invité de Yoann Latouche dans le 14e numéro du show La Touche Animale, à voir ce soir à 19h, en direct sur l’application Brut.. Vous pourrez également regarder ce nouvel épisode en replay sur Woopets.

Comment vivent les animaux des SDF ? C’est la question que posera l’expert animalier à Yoann Severe, dont l’association se bat contre l’exclusion sociale des personnes en situation de précarité en agissant par la dimension animale.

Distribuer des croquettes, mais pas seulement…

Gamelles Pleines dont Woopets a d’ailleurs déjà relayé bon nombre d’actions et d’opérations menées en faveur des animaux accompagnant les sans-abris. Entre les maraudes, les rencontres santé et le calendrier notamment, l’association agit, en effet, sur plusieurs fronts pour contribuer à améliorer le quotidien de ces personnes en difficultés et de leurs fidèles boules de poils.

Cette noble mission va donc bien au-delà de la distribution de croquettes, qui constitue déjà une aide inestimable pour les sans-logis et leurs animaux. Il s’agit aussi de soins, de présence, de discussions et de partage.

Le nouveau numéro de La Touche Animale est à voir ce soir, mardi 29 novembre, à 19h sur l’application Brut. Il sera également disponible en rediffusion sur Woopets.