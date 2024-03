Le voisinage, inquiet du sort de ce chien, découvre qu'il a été abandonné sans eau ni nourriture pendant 1 mois et vole à son secours

2 vingtenaires se sont absentés durant plusieurs semaines, laissant derrière eux leur chien avec quelques vivres. Malheureusement, l’animal a vite été à court de nourriture et d’eau, suscitant l’inquiétude du voisinage. Lequel a contacté une association pour le sauver.

Des habitants de Bindoon, en Australie-Occidentale, ont nourri et abreuvé le chien de leurs voisins nommé Bindi pendant des jours. Ses propriétaires avaient quitté les lieux depuis un mois et n'avaient prévu aucun mode de garde pour leur animal. Une « négligence pure et simple » selon la RSPCA de l’État (WA), relayée par 7News.

Les voisins ont commencé à s’inquiéter pour la femelle croisée Staffordshire Bull Terrier lorsqu’ils l'ont remarquée seule dans la cour de ses maîtres. Constatant que ses gamelles étaient vides, ils se sont organisés pour la nourrir et lui donner à boire par-dessus la clôture.

RSPCA WA / Facebook

Des sauveteurs consternés

Après 3 semaines, les propriétaires de Bindi n’étaient toujours pas de retour, alors les bons Samaritains ont contacté la RSPCA WA pour obtenir de l’aide. Des sauveteurs sont intervenus sur les lieux et ont pris en charge la chienne d’un an, mettant un terme à son calvaire. Ils l’ont accueillie dans leurs locaux et lui ont fourni les soins nécessaires.

Kylie Green, enquêtrice en chef de l’association, n’a pas pu s’empêcher d’imaginer la sombre tournure qu’aurait prise la situation si le quadrupède n’avait pas reçu l’aide des voisins : « Elle aurait pu mourir de soif, tomber malade ou se blesser » affirmait-elle, soulignant par la suite la grande irresponsabilité de ses maîtres.

Une condamnation au tribunal

Ces derniers ont dû répondre de leurs actes devant un juge au tribunal de première instance de Joondalup. Ils ont reçu une amende d’environ 5500 euros et l’interdiction de détenir un animal de compagnie pendant 2 ans.

Kylie Green a déclaré que le couple avait fait preuve d’un « mépris total » envers Bindi et a rappelé aux propriétaires d’animaux : « Si vous êtes absent pendant de longues périodes, vous devez leur assurer des soins adéquats et adaptés »