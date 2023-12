Le visage d’un chien de refuge s’illumine en faisant la rencontre de sa vie

Il y a quelques années, Mack a tragiquement perdu son propriétaire, décédé juste avant les fêtes de fin d'année. Depuis, ces moments chaleureux de décembre ont une connotation beaucoup plus amère pour le pauvre chien. Mais cette année, le Père Noël lui a réservé une grosse surprise.

Mack, un croisé Pitbull d’environ 6 ans, a posé les pattes au refuge Associated Human Societies (AHS) dans le New Jersey (États-Unis) en 2021. Son maître est décédé et personne n’était en mesure de le garder. 2 ans sont passés sans que personne s’intéresse à lui, puis la magie de Noël a opéré.

Le toutou avait pourtant tout pour plaire selon les bénévoles de son refuge. Malgré la perte tragique de son propriétaire, le changement brutal d'environnement et le bouleversement de tous ses repères, Mack a fait preuve d'une immense résilience.

Il a fait l’unanimité au chenil

Il avait une étonnante volonté de se battre. Sa personnalité attachante a touché le cœur du personnel, dont celui de Sandy Hickman, coordinatrice du centre. Elle affirmait à Newsweek que connaître Mack, c’était déjà l’aimer.

Il avait la capacité de s'adapter et de s'intégrer avec tout le monde, humains comme congénères : « Avec une telle personnalité, nous ne comprenons pas pourquoi il est ignoré depuis si longtemps » déclarait un porte-parole de l’organisation sur Facebook. Peut-être manquait-il de visibilité, alors il a été transféré dans un autre refuge pour maximiser ses chances d'être adopté.

« Une personne spéciale l’a remarqué »

Cette stratégie a payé, car une femme s’est intéressée à lui. Le coup de cœur était réciproque entre les 2 : « Ils s'entendent comme des meilleurs potes qui se sont perdus de vue depuis longtemps » témoignait l’AHS.

La dame lui a rendu visite régulièrement jusqu'à prendre une décision : Mack devait repartir avec elle, c’était une évidence. Le canidé a rejoint sa maison pour la vie le 29 novembre dernier et profite de « sa meilleure vie » depuis. Son large sourire sur les photos peut en témoigner. Cette fois, les fêtes de fin d'année ne seront que du bonheur.

