Le verdict est tombé pour le bourreau de Tyron, le Rottweiler victime de cruauté

Tandis que Tyron continue de recevoir des soins et de se remettre de ses traumatismes, l’auteur des sévices qu’il avait subis a comparu en début de semaine devant le tribunal pour connaître sa peine. La Fondation Brigitte Bardot s’attendait à une sanction à la mesure des souffrances infligées à ce chien.

Les plaies et les brûlures s’estompent lentement mais sûrement. Des cicatrices perdurent toutefois, et elles ne sont pas que physiques ; le traumatisme psychologique et émotionnel induit par les actes horribles que Tyron a subis mettra assurément du temps à s’effacer.

Le tortionnaire de ce Rottweiler, qui avait tenté de berner les enquêteurs dans un premier temps en affirmant qu’il lui avait échappé lors d’une promenade, s’est présenté lundi 11 septembre devant le tribunal correctionnel d’Evreux (27).



Clinique Vétérinaire Sqyvet / Facebook

24 mois de prison dont 6 mois ferme (18 avec sursis probatoire pendant 3 ans) qu’il purgera non pas derrière les barreaux, mais en portant un bracelet électronique chez lui. C’est la peine prononcée à l’issue de ce procès, comprenant également l’interdiction définitive de détenir un animal et l’obligation de soin, rapportait L’Eveil Normand le mardi 12 septembre.

Rappel des faits

Le sauvetage du chien remonte au mois de juin. Un passant avait donné l’alerte en découvrant Tyron blessé et brûlé à Serquigny, dans l’Eure. Le quadrupède avait une lame de 7 centimètres enfoncée entre les yeux.

Son maître – le prévenu – avait dit aux gendarmes que le canidé s’était enfui la veille pendant une balade et qu’il n’avait donc rien à voir avec les actes de cruauté dont il était victime. Il était même allé jusqu’à porter plainte. Nicolas M., 34 ans, avait ensuite reconnu en avoir été l’auteur le 5 juillet.

Lors de son réquisitoire, la Procureure disait souhaiter qu’il « mesure le fardeau qu’il a fait subir à cet animal ». La Fondation Brigitte Bardot figurait parmi les 6 associations s’étant constituées parties civiles dans cette affaire. C’est elle qui avait pris Tyron en charge pendant qu’il se faisait soigner à la clinique vétérinaire Sqyvet de Trappes (78). Auparavant, le Rottweiler avait été opéré une première fois à la clinique de la Croix Coquet à Bernay.

« Lui éviter la prison est indigne »

Fort heureusement, la lame n’avait pas touché son cerveau. Grâce aux soins continus et à l’attention portée par ses bienfaiteurs, le brave Tyron remonte tout doucement la pente. « Son état nécessite, aujourd'hui encore, des soins particuliers qui sont prodigués par nos équipes », indiquait Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, à l’issue du verdict.

Des propos relayés par l’association sur sa page Facebook et exprimant, au passage, une certaine déception vis-à-vis de la sanction prononcée à l’égard de Nicolas M. « Aménager sa peine pour lui éviter la prison est indigne », déclarait, en effet, M. Marie, qui salue toutefois la décision de l’interdire définitivement de détenir un animal.