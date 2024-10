Le talent inné de Winston, le Berger Australien qui convoque son compagnon Labrador à la demande de leur maîtresse (vidéo)

Energique et intelligent, le Berger Australien a besoin d’activité et aime qu’on lui confie des missions. Celle de Winston consiste notamment à veiller à ce que Moose, l’autre chien de la famille, ne soit jamais bien loin et réponde à l’appel de leur maîtresse. Ce qui donne lieu à des scènes amusantes et pleines de tendresse.