Le second souffle d'une chienne souffrant de maigreur et de la gale

Lorsque Mikita a été retrouvée errant dans une réserve du Dakota du Sud (États-Unis), il a été difficile de définir avec précision sa race. Et pour cause : la chienne était squelettique et avait perdu quasiment tous ses poils.

Un membre de LightShine Canine, une organisation à but non lucratif qui sauve des chiens et des chats errants, a repéré Mikita et l'a ramenée au refuge. La pauvre chienne avait la peau sur les os ; sa fourrure avait disparu à de nombreux endroits de son corps et sa peau était irritée à cause de la gale. The Dodo rapporte qu'elle avait tellement faim, qu'elle pouvait à peine bouger.

Ses sauveteurs ont été incapables de dire à quelle race elle appartenait. Peu de temps après avoir été extirpée de sa vie de misère, Mikita a été placée en famille d'accueil. Ses bienfaiteurs ont été aux petits soins avec leur protégée.

La chienne a entamé un nouveau chapitre de sa vie

Mikita a enfin pu s'alimenter correctement, ce qui lui a permis de prendre du poids. La gale a également été vaincue grâce à un traitement spécifique. Au fil des jours, des touffes de poils grises et blanches ont commencé à faire leur apparition sur le corps du canidé. Sa mère d'accueil s'est rendu compte que c'était un jeune Husky.

Sa transformation est incroyable, Mikita n'est plus la même chienne.

Par chance, elle a même trouvé rapidement un foyer aimant pour toujours. Jessi Sova, qui possédait déjà un chien, a découvert l'histoire de Mikita sur Facebook. Après l'avoir rencontrée, elle a décidé de l'adopter.

« Elle était si petite et juste la plus douce des petites choses. Mon fils était venu avec moi, et nous sommes tous les 2 tombés amoureux », a-t-elle confié.

Bien que la rescapée ait trouvé l'amour, elle avait encore un défi à relever...

Mikita a affronté les épreuves de la vie

Sa nouvelle propriétaire s'est aperçue que Mikita souffrait au niveau de ses pattes arrière. « Une nuit, je me suis réveillée comme elle criait. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Mon compagnon nous a emmenées chez le vétérinaire », a expliqué Jessi Sova.

Le diagnostic est tombé : la femelle Husky a souffert d'une affection touchant la colonne vertébrale, connue sous le nom de spondylarthrose. Le vétérinaire lui a prescrit les médicaments nécessaires à son bon rétablissement.

Petit à petit, la chienne a guéri et s'est pleinement épanouie après avoir vécu maintes épreuves difficiles. Jessi Sova et ses proches ne cessent de lui prouver leur amour au quotidien et se sentent chanceux de l'avoir comme compagnon de vie.

Mikita revient de loin...