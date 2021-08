Le sauvetage de près de 80 chiens détenus dans un chenil illégal, sans soins ni eau courante

L’opération a duré 2 heures, le temps pour les intervenants de libérer les chiens, les sécuriser et les placer dans des camions. Une fois rétablis, les animaux seront soit proposés à l’adoption, soit restitués à leurs propriétaires, certains étant porteurs de puces d’identification .

« Il y a 5 ou 6 personnes qui vivent dans des mobile homes ici sans autorisation », indique John Welsh, qui ajoute qu’il n’y a pas l’eau courante. Les chiens sont presque tous des croisés Pitbulls , à l’exception d’un Berger Allemand . Ils semblent avoir été nourris, mais ils ne recevaient probablement aucune autre forme de soin. Par ailleurs, ils n’étaient pas suffisamment protégés de la chaleur et étaient entourés de tas de détritus.

La personne qui les détenait est un quinquagénaire en situation de handicap. Il est l’un des squatteurs occupant le terrain, dont la propriétaire réside dans le comté d’Orange, à 60 kilomètres de là, et a assuré ne pas leur avoir donné la permission d’y loger. Encore mois d’y garder des chiens illégalement.

Le matin-même, aux alentours de 8 heures locales, ordre avait été donné de procéder à la saisie des canidés qui se trouvaient sur une propriété de Winchester, à une centaine de kilomètres au sud-est de Los Angeles. Ce sont le service de contrôle des animaux et le bureau du shérif local qui ont effectué ce sauvetage.

Les autorités sont intervenues pour secourir 76 chiens qui étaient détenus de manière illégale et dans des conditions déplorables dans un squat en Californie, rapportait NBC Los Angeles ce mercredi 11 août.

Des dizaines de chiens ont été sauvés d’un chenil improvisé où ils vivaient dans de mauvaises conditions. La personne qui les détenait squattait les lieux et doit faire l’objet d’une évaluation psychiatrique.