Le sauvetage d'un chien paralysé retrouvé au milieu des ordures avec les pattes attachées

Extrêmement méfiant à l’égard des humains à cause de ce qu’on lui avait fait subir, ce chien paralysé et vivant parmi les ordures a dû réapprendre à leur faire confiance. Une association indienne y a consacré de longs mois. La patience et la détermination des bénévoles ont prévalu.

L’équipe d’Animal Aid Unlimited, une organisation dédiée à la protection et au sauvetage d’animaux basée à Udaipur au Rajasthan (Nord-ouest de l’Inde), apprenait qu’un chien paralysé avait besoin d’être secouru.

Les bénévoles sont arrivés sur les lieux, découvrant le malheureux canidé immobile au milieu d’un tas de détritus. Il ne pouvait bouger ses pattes arrière, non seulement parce qu’il en avait perdu l’usage, mais aussi car quelqu’un de malveillant les avait attachées, raconte Animal Channel.

Un chien qui avait perdu toute confiance envers l’humain

Les gens de l’association l’ont emmené dans leurs locaux pour l’examiner. Ils se sont rendu compte qu’il était atteint à la colonne vertébrale, d’où sa paraplégie. Le chien, qu’ils ont appelé Comfy, a été nettoyé, nourri et a eu droit à un couchage confortable. Pourtant, après une bonne nuit de sommeil, il s’est réveillé le lendemain en affichant une attitude étonnamment agressive.

Constamment sur ses gardes, le quadrupède grognait et aboyait envers ceux qui le soignaient. Ces derniers étaient toutefois fermement décidés à l’aider à remonter la pente. Ils se sont montrés patients et lui ont permis de réaliser des progrès mineurs, mais réguliers.

Un Comfy transformé pour un nouveau départ dans la vie

Les séances de physiothérapie, faites notamment de massages et d’exercices, se sont succédées. 5 mois plus tard, Comfy leur faisait non seulement désormais confiance, mais il s’est en plus remis à marcher.

Le chien, qui se déplaçait autrefois à la seule force de ses pattes avant, peut à présent courir et jouer comme ses congénères. Sa méfiance s’est dissipée et il n’a jamais été aussi heureux de sa vie. Il est aussi en bonne santé.

Une transformation due autant à sa détermination qu’à celle des bénévoles d’Animal Aid Unlimited, qui ont toujours cru en ses chances de guérir malgré la difficulté de la mission.

Voici son histoire en vidéo :

