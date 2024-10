À la rencontre de Bob, chien thérapeutique spécialisé dans le soutien de personnes sans-abri

Quand Bob est entré dans la vie de sa maîtresse, Nicky, cette dernière a tout de suite perçu son grand cœur. Le chien était profondément gentil et altruiste, ce qui a donné une idée à la femme. Désormais, elle accompagne sa boule de poils auprès de personnes en grande difficulté pour égayer leur vie.

Le regard de Bob transpire l’empathie, et ce depuis qu’il est chiot. Comme sa propriétaire, le chien aux longs poils noirs aime aller au contact de ceux qui sont dans le besoin, et c’est d’ailleurs devenu sa force. En tant qu’animal de soutien, il part à la rencontre de personnes sans domicile fixe et les réconforte dans cette épreuve difficile.

Sa maîtresse, Nicky Morson, a rapidement décelé son potentiel après l’avoir accueilli chez elle. Elle est bénévole pour l’organisme d’aide aux sans-abri Cornerstone Supported Housing and Counselling et a commencé à l’emmener lors de maraudes.

En voyant qu’il prenait du plaisir à interagir avec les humains en détresse, elle a compris qu’il pouvait apporter beaucoup aux âmes les plus tristes et l’a inscrit dans une formation pour futurs chiens de thérapie.

Un cœur immense

Bob a décroché son diplôme avec brio, comme s’il avait toujours été fait pour cela. Officiellement devenu un animal de soutien, Nicky a pu le faire participer plus activement à la vie de l’association. La boule de poils faisait du bien autour à chaque fois qu’elle se rendait quelque part et a même permis aux bénévoles de débloquer certaines situations compliquées.

En effet, des personnes sont parfois en si grand désespoir qu’il leur arrive de se refermer totalement sur elle-mêmes, qu'importe la main tendue. Toutefois, la présence de Bob parvient à la calmer : « Bob est un atout majeur pour le soutien que nous offrons à tous les utilisateurs de services. Les personnes qui ont eu du mal à s'engager dans le passé ou qui ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent se sont vraiment ouvertes à la présence de Bob » partageait la bienfaitrice, relayée par Durham Magazine.

Cela fait désormais plusieurs années que Bob la suit dans cette aventure. Elle lui a d’ailleurs créé un compte Instagram pour faire connaître son travail important et sensibiliser le public.