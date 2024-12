Le propriétaire de cette chienne qualifiée de "mauvaise gardienne" voulait la faire euthanasier mais les bénévoles avaient un tout autre avis

Ginger est une chienne d’une incroyable douceur. Cela ne l’avait pourtant pas mise à l’abri de la méchanceté, celle de son ancien maître qui ne la détenait que dans un seul but : assurer la sécurité du foyer. Le propriétaire trouvait toutefois qu’elle était une piètre gardienne et avait décidé de se séparer d’elle en formulant le souhait de la faire euthanasier. Fort heureusement, son vœu ne sera jamais exaucé.

L’état d’une chienne amenée au refuge Sidewalk Specials, basé à De Doorns en Afrique du Sud, témoignait du peu de cas que son ancien propriétaire faisait de son bien-être. Non content de l’avoir négligée, puisqu’elle était maigre et totalement résignée, il avait décidé de l’abandonner et voulait même la faire euthanasier. Ce qui était évidemment hors de question pour le personnel de la structure d’accueil.



Sidewalk Specials / YouTube

Le maître de la chienne appelée Stella lui reprochait d’être une « mauvaise gardienne », rapportait iHeartDogs. L’équipe de Sidewalk Specials, voyait en cette créature une âme pleine de douceur et ne demandant qu’à être aimée.



Sidewalk Specials / YouTube

Ses bienfaiteurs ont pris soin d’elle et espéraient lui trouver un adoptant assez vite, mais cela n’a pas été le cas. Les visiteurs préféraient les chiens plus énergiques et enthousiastes. Stella ne manquait ni d’énergie ni d’entrain, mais son passé faisait qu’elle avait enfoui tout cela. Elle avait besoin de temps pour guérir et retrouver sa véritable personnalité.

La chienne s’est montrée patiente et résiliente. Elle devenait un peu plus extravertie au fil des semaines. Désormais, elle remuait la queue quand quelqu’un s’approchait d’elle.



Sidewalk Specials / YouTube

L’espoir renaît

Son histoire a été relayée sur les réseaux sociaux et a touché de nombreux internautes. Très vite, les demandes de renseignement, puis d’adoption ont afflué. Tout comme les dons pour aider à financer ses soins. L’espoir était désormais permis.



Sidewalk Specials / YouTube

Parmi toutes ces personnes, un homme bouleversé par le parcours de Stella a demandé à la rencontrer. Cette prise de contact avec la chienne s’est déroulée à la perfection et l’adoption a été officialisée dans la foulée.

A lire aussi : Un vétérinaire refuse d’euthanasier un chiot d’une semaine, et fait tout son possible pour lui sauver la vie



Sidewalk Specials / YouTube

Stella a retrouvé toute sa joie de vivre dans sa nouvelle maison. Elle a redécouvert l’amour et la stabilité. Elle est tout simplement heureuse.