Le propriétaire d'un chien retrouvé remercie publiquement l'homme sans-abri qui a pris soin de son animal pendant sa fugue

Lorsque Wardy, un Whippet agile, a réussi à échapper à la surveillance d’un gardien d’animaux, il s’est retrouvé à errer dans les rues de San Francisco (Californie, États-Unis). Perdu, le chien a heureusement fait une douce rencontre durant sa fugue : un homme sans-abri qui l’a pris sous son aile et qui lui a donné beaucoup d’amour. Aujourd’hui de retour chez lui, Wardy voudrait s’associer à son maître pour remercier chaleureusement cet homme généreux et désintéressé.

Ce jour-là, Bob Eicholz avait déposé ses 2 Whippets, Wardy et Taylor, chez un gardien d’animaux de San Francisco (Californie, États-Unis), quand l’un d’eux a subitement décidé de s’échapper. Quand Wardy a sauté par-dessus la clôture, son gardien n’a rien pu faire. « Ils sont très agiles. Ils sont extrêmement rapides. Ils peuvent courir à plus de 48 kilomètres par heure », a déclaré Bob Eicholz.

Même si le collier du toutou était équipé d’un traceur GPS, ce dispositif n’a pas été utile très longtemps pour le retrouver. Une femme avait en effet réussi à capturer Wardy 10 minutes après sa fugue, mais quand elle l’a attrapé par le collier, celui-ci a cédé. Le chien se trouvait désormais livré à lui-même sans collier, ni pièce d’identité…

Une course-poursuite dans la ville

Comme le rapporte ABC 7 News, Bob Eicholz a tout de suite organisé les recherches en affichant des avis de disparition dans toute la ville et en partageant l'information en ligne. Bob a aussi pu compter sur l’aide de dizaines de personnes qui lui signalaient les endroits où Wardy avait été repéré.

PETS Lost and Found in San Francisco and Bay Area / Facebook

Pendant 2 jours, Bob a ainsi tenté de suivre le parcours de son chien à travers toute la ville. La course de Wardy a finalement pris fin dans le quartier de Tenderloin où il a rencontré un ange gardien.

Un geste d’une bonté infinie

Un sans-abri avait en effet trouvé le toutou perdu et il avait décidé de prendre soin de lui. « L'homme sans-abri lui a acheté une petite caisse, une couverture, une serviette, de la nourriture, des jouets pour chien et l'a gardé pendant 2 jours. C'est un homme qui n'a rien et qui vit dans le parc. Et il a pris soin de notre petit garçon », a déclaré Bob Eicholz avec émotion.

PETS Lost and Found in San Francisco and Bay Area / Facebook

C’est Monique Lee, une promeneuse de chien, qui a repéré le duo. Elle a alors montré à l'homme les affiches de disparition et lui a expliqué que Wardy s'était enfui. Le bon samaritain lui a bien sûr remis le chien en insistant pour qu’elle prenne aussi la couverture que le toutou adorait.

A lire aussi : Après avoir été abandonné près de la camionnette d’une association de sauvetage, un chien renoue avec le bonheur dans sa nouvelle famille

ABC 7 News

Aujourd’hui, Wardy est de nouveau à la maison et son maître, plein de gratitude, souhaiterait retrouver l'homme au bon cœur qui a tant donné à son chien. Bob aimerait en effet lui dire merci et l’aider en retour s’il le peut. Il aimerait au moins qu’il entende ces quelques mots : « C'était incroyablement gentil de ta part de faire ça. […] Cela me touche profondément que tu aies pris soin de lui. […] Merci. »