Le pilote de Formule 1 Charles Leclerc, a trouvé son nouveau porte bonheur avec l'adoption d'un adorable petit Teckel

Fin avril 2024, le pilote de Formule 1 Charles Leclerc a annoncé une grande nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux : il est désormais le papa d’une adorable boule de poils nommée Léo.

Le pilote monégasque de 26 ans et sa compagne Alexandra Saint Mleux ont effet adopté ensemble un adorable petit Teckel dont ils sont déjà raides dingues.

© Charles Leclerc / Instagram

Un maître comblé

Interrogé sur Léo lors de la conférence de presse avant le Grand Prix de Chine le 21 avril dernier, Charles Leclerc a avoué qu’il avait toujours eu des chiens dans sa famille, mais jamais un à lui. Le petit Teckel est donc le premier bébé à fourrure dont il prend soin avec l’aide de sa petite amie Alexandra.

En raison de son métier de pilote, le Monégasque passe de nombreuses semaines par an loin de chez lui. C'est pourquoi, lorsqu’il est absent, c’est Alexandra qui prend le relai. « Mais je m’occupe de lui quand je suis à la maison », a-t-il déclaré.

Le jeune toutou accompagne parfois son papa au travail comme lors du Grand Prix de Miami qui s'est tenu le 5 mai dernier en Floride (États-Unis). Grâce à une série de photos trop mignonnes, on a pu constater que le petit Teckel avait même sa propre accréditation à son nom pour accéder aux paddocks : « Léo Leclerc-Saint Mleux ».

© Charles Leclerc / Instagram

« Il est très rapide, il est très cool, il est très effrayant et très courageux, il est tout ça à la fois. Léo », a écrit Charles Leclerc en légende de ces adorables photos.

Déjà un petit porte-bonheur ?

Complètement dingue de son nouveau bébé poilu, le pilote Ferrari n'hésite pas à l’emmener un peu partout. Pour son retour en Principauté à l’occasion du GP de Monaco fin mai, il a par exemple emmené Léo lors d’une sortie en mer.

© Charles Leclerc / Instagram

Comme le souligne le média Essentially Sports, la belle histoire de ce nouveau duo pilote-chien soulève un fait intéressant : la dernière fois qu’un pilote de F1 a été interrogé sur son chien lors d’une conférence de presse d’avant-course, il a gagné le Grand Prix suivant.

Cela a notamment été le cas du coéquipier de Charles Leclerc, Carlos Sainz. Interrogé sur son Griffon nommé Piñón avant le GP de Singapour, le pilote espagnol a remporté la course ce week-end-là.

© Charles Leclerc / Instagram

Léo a-t-il porté la même chance à son maître ? Oui… et non. Charles Leclerc n’a pas gagné le GP de Chine, mais il a en revanche remporté le dimanche 26 mai 2024 la plus belle victoire de sa carrière probablement : le Grand Prix de Monaco ! Une émouvante victoire que le pilote a bien entendu fêtée avec l’équipe Ferrari, sa famille, Alexandra et son petit Léo bien-aimé.

© Charles Leclerc / Instagram