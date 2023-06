Le geste héroïque d'un Berger Australien met fin au calvaire d'un garçon perdu dans les bois

Ce mardi 27 juin, la petite ville de Manning, située dans l'Oregon, aux États-Unis, a été le théâtre d'un événement aussi terrifiant que miraculeux. Un garçon de 5 ans, prénommé Salix Heisinger, a mystérieusement disparu dans les bois aux alentours de 18h20. Les autorités ont été alertées de sa disparition à 19h10, déclenchant immédiatement une opération de recherche intensive.

Salix était accompagné de son fidèle compagnon, Rue, un Berger Australien âgé d’à peine un an. Le garçon souffrait d’asthme et avait besoin d’utiliser un inhalateur 2 fois par jour pour contrôler sa maladie. Les équipes de recherche ont donc mis les bouchées doubles pour les retrouver.

KGW News

« Un moment de grand désarroi »

De longues heures se sont écoulées, plongeant Salix et ses proches dans un profond état d’angoisse. « C’était un moment de grand désarroi. Je me sentais incapable de le retrouver », a confié Katrina, la mère du garçon, à KGW News.

KGW News

Les drones et les chercheurs déployés sur place ont sillonné les bois, et en ont scruté tous les recoins dans l’espoir de retrouver le duo. Cependant, ni Rue, ni Salix ne montrait le moindre signe de vie, jusqu’à ce que la situation prenne un tournant inattendu.

Des aboiements salvateurs

Ce fut grâce aux aboiements insistants et tonitruants du Berger Australien que les chercheurs ont réussi à localiser le duo, quelques heures plus tard. Des aboiements qui furent accompagnés des cris du jeune Salix, et qui ont permis de réunir le garçon et le chien avec leurs proches.

KGW News

Par miracle, ils étaient sains et saufs ! Salix ne garde que de légères égratignures de sa mésaventure. Aujourd’hui, il se remet de cette histoire aux côtés de son chien, entouré de l’amour et du soutien de sa famille.

Un héros à 4 pattes

La bravoure et l’instinct protecteur de Rue ont probablement sauvé la vie du garçon de 5 ans. Le Berger Australien a veillé sur son jeune compagnon, et assuré sa protection à chaque instant. Les internautes, touchés par ce récit incroyable, ont été nombreux à exprimer leur admiration et à saluer le héros à 4 pattes.

A lire aussi : Un refuge découvre que 2 chiens sont dépendants à l’alcool et souffrent du sevrage depuis le décès de leur propriétaire

Ils se sont empressés de féliciter le Berger Australien au grand cœur sur les réseaux sociaux. « Bon chien ! », « Donnez-lui une médaille ! », pouvait-on lire sur Facebook. La loyauté et le courage de Rue ont indéniablement conquis les cœurs des internautes - et ceux de ses proches !