Le geste admirable d'une toiletteuse pour aider les chiens de sans-abris à mieux supporter la chaleur accablante de l'été

Une fois par mois, Brandy Glasgow propose gratuitement ses services aux sans-abris dont les chiens ont besoin d’être toilettés et qui n’ont pas les moyens de les emmener chez un professionnel. C’est une façon pour elle d’exprimer son amour pour les animaux et de les aider à faire face à la chaleur suffocante de l’été.

Brandy Glasgow est à la tête du Punky Pets Pawlor, un salon de toilettage pour chiens et chats situé à Las Vegas dans l’Etat du Nevada (Etats-Unis). A l’approche de l’été, elle a souhaité faire un geste pour les chiens des sans-abris de la ville qui risquent de souffrir de la canicule.

Afin de les aider à traverser la saison chaude sans encombre, elle leur offre, en effet, des toilettages gratuits, rapporte FOX 5.



« C’est comme porter un manteau de fourrure »

« En été, il fait extrêmement chaud ici, ce qui peut augmenter les risques de coup de chaleur », explique cette toiletteuse au grand cœur. Quand le pelage d’un chien n’est pas entretenu, il peut se transformer en une sorte de couverte épaisse et étouffante. « C’est comme porter un manteau de fourrure dehors, poursuit-elle. Un manteau de fourrure très dense dont vous ne pourrez jamais vous débarrasser. »



Brandy Glasgow se tient donc à la disposition des personnes sans domicile fixe qui ont un ou plusieurs chiens à faire toiletter, et ce, chaque premier samedi du mois. Une action qu’elle mène en collaboration avec plusieurs associations, dont The Animal Foundation et Street Dogz.



« Nous venons en aide aux personnes à faible revenu et aux sans-abris, dit la gérante de Punky Pets Pawlor. Les gens peuvent appeler le programme KEPPT de l’Animal Foundation qui leur fournira un bon pour le toilettage si le chien en a besoin et qu'ils n'en ont pas les moyens. »

Toilettage gratuit, mais aussi dons de nourriture et d’accessoires

The Animal Foundation, c’est l’association qui avait pris en charge et trouvé une nouvelle famille pour un chiot Husky Sibérien découvert enfermé dans une voiture par un joueur de casino en août 2022.

Elle avait également contribué aux retrouvailles entre un chat et sa maîtresse 10 ans après la disparition du félin.

Quant à Street Dogz, en plus d’aider les plus démunis via le toilettage de leurs compagnons à fourrure, elle le fait en leur faisant don d’aliments et d’accessoires pour chien, ainsi que via des services d’hébergement et de soins vétérinaires.