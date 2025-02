Le flair d'un chien gendarme sauve la vie d'un octogénaire s'étant égaré par une nuit froide et brumeuse

Il s’appelle Peanuts. Ce Berger Belge Malinois n’en est pas à sa première intervention, ni à son premier sauvetage. Faisant partie de l’équipe cynophile du PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) de Roye dans la Somme, il s’est à nouveau illustré le 15 janvier 2025 en retrouvant une personne disparue, rapportait Le Bonhomme Picard.



Gendarmerie de la Somme / Facebook

Ce soir-là, alors que le mercure affichait 3°C et qu’un épais brouillard recouvrait la région, une famille habitant Beuvraignes (80) venait de signaler aux forces de l’ordre la disparition d’un de ses membres, âgé de 80 ans.

Vu l’âge de la victime et les conditions météorologique, il s’agissait d’une urgence absolue. Les militaires sont rapidement passés à l’action. Peanuts, son maître-chien et le suppléant de ce dernier se sont mis au travail, le chien s’étant très vite lancé sur une piste, guidé par son flair puissant et entraîné.

Le Malinois a fini par localiser le sénior égaré. Ce dernier se tenait contre une clôture, « désorienté, frigorifié, sans chaussure et ne pouvant plus se déplacer », peut-on lire sur la page Facebook de la Gendarmerie de la Somme. 2 heures après le lancement de l’alerte, il a enfin pu être secouru grâce à Peanuts.

« Coup de cœur »

La Gendarmerie samarienne qui a d’ailleurs tenu à adresser un « coup de cœur » au quadrupède et à applaudir son maître et son suppléant pour avoir « assuré les premiers secours » au rescapé.

Cette nuit-là, Peanuts a confirmé son excellente réputation, lui qui s’était vu remettre la médaille de bronze de la Défense Nationale le 14 juillet dernier, toujours d’après la page Facebook de la Gendarmerie de la Somme.

Gendarmerie de la Somme / Facebook

Gendarmes, policiers, pompiers ou encore sauveteurs en mer, les secouristes à fourrure n’en finissent pas de sauver des vies et de susciter notre admiration.